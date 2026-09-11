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Rumunski general pronađen mrtav, pokrenuta istraga

Rumunski general pronađen mrtav, pokrenuta istraga

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
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Bivši komandant rumunske vojske, general Dorin Jonita (61), pronađen je mrtav sa prostrijelnom ranom na glavi.

Rumunski general pronađen mrtav Izvor: vojska Rumunije

Nekadašnji komandant Združenih snaga rumunske vojske, general-potpukovnik Dorin Jonita (61), tragično je preminuo, a njegovo telo pronađeno je u jednoj od njegovih kuća u mjestu Paulešti, u okrugu Prahova.

Kako prenose rumunski mediji, među kojima i "Libertatea", general je zadobio prostrijelnu ranu u predelu glave, dok je u njegovoj neposrednoj blizini otkriven pištolj marke "glok" za koji je imao urednu dozvolu.

Drama je počela u toku noći kada je Jonita izašao iz kuće naoružan i prekinuo svaki kontakt, prestavši da odgovara na telefonske pozive. Njegova uznemirena supruga (60) je ubrzo alarmirala nadležne službe.

Iz Policijske uprave okruga Ilfov zvanično je saopšteno da su poziv primili oko 1.24 časova iza ponoći, nakon čega je odmah pokrenuta opsežna potraga kako bi se sprečila eventualna tragedija. Nažalost, napori su bili uzaludni, a ekipe Hitne pomoći koje su kasnije stigle na lice mjesta mogle su samo da konstatuju smrt.

Poznato je da je visoki oficir živio na relaciji Ilfov – Paulešti, gdje je posjedovao nekretnine. Prema nezvaničnim saznanjima, tijelo je u jutarnjim časovima pronašao suprug generalove sestre. Policija za sada isključuje mogućnost ubistva i umiješanost trećih lica.

Dorin Jonita ostaće upamćen kao jedan od najistaknutijih oficira oružanih snaga Rumunije, sa bogatim iskustvom iz brojnih međunarodnih misija i sa visokih komandnih pozicija.

Detaljna istraga, kojom rukovodi nadležno tužilaštvo, i dalje je u toku, a njen glavni cilj je rasvjetljavanje tačnog vremena i okolnosti smrti, odnosno utvrđivanje da li je kobni hitac ispaljen slučajno ili je riječ o samoubistvu.

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Rumunija general

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