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Fatalna bolnička infekcija u Španiji: Muškarac preminuo od majmunskih boginja, preduzete stroge mjere

Fatalna bolnička infekcija u Španiji: Muškarac preminuo od majmunskih boginja, preduzete stroge mjere

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
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Šezdesetjednogodišnji onkološki bolesnik preminuo je u bolnici u San Sebastijanu od posljedica majmunskih boginja, a sumnja se da se zarazio tokom boravka u toj zdravstvenoj ustanovi, saopštile su danas zdravstvene vlasti Baskije.

Španija: Onkološki pacijent preminuo od majmunskih boginja, vakcinisano medicinsko osoblje Izvor: Halfpoint/Shutterstock

Izvori iz Bolnice "Donostija" su naveli da je pacijent nekoliko nedjelja bio hospitalizovan zbog onkološke bolesti, ali nije bio u terminalnoj fazi, prenosi "El Pais".

Pretpostavlja se da se zarazio tokom boravka sa drugim pacijentom koji je imao infektivnu bolest i kod kojeg su naknando potvrđene majmunske boginje.

Drugi pacijent je, nakon što mu je potvrđena infekcije, izolovan i kasnije otpušten iz bolnice, uz mjere izolacije kod kuće.

LJekar Sara Arevalo rekla je da je smrtni slučaj zabilježen u utorak, 6. oktobra, navodeći da je to prvi smrtni ishod usljed ove bolesti registrovan u Baskiji.

Bolnica je nakon potvrde slučaja preduzela epidemiološke mere, te je više od 30 lica, uglavnom zdravstvenih radnika koji su bili u kontaktu sa pacijentima, vakcinisano i nalazi se pod nadzorom.

Bolnički zvaničnici ocijenili su da je mogućnost novih infekcija u vezi sa ovim slučajem "veoma mala".

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majmunske boginje Španija

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