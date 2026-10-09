Južna Koreja testirala novo hipersonično oružje: Leti pet puta brže od zvuka, tenzije sa Sjevernom Korejom rastu

Južna Koreja prvi put je testirala hipersonično oružje domaće proizvodnje, sposobno da leti najmanje pet puta brže od zvuka i izbjegava sisteme protivraketne odbrane, u trenutku pojačanih tenzija sa Sjevernom Korejom.

Izvor: YouTube/screenshot/US Military

Južna Koreja je u četvrtak prvi put izvela probni let hipersoničnog oružja domaće proizvodnje, projektovanog da leti najmanje pet puta brže od zvuka i izbjegava sisteme protivraketne odbrane, čime se Seul približio razvoju vojnih sposobnosti koje bi, prema njegovim ocjenama, mogle značajno da promijene odnos snaga.

Sjeverna Koreja nije odmah reagovala na testiranje, iako je prošle nedjelje isprobala sopstvenu hipersoničnu raketu, koja je pala u more nedaleko od Japana, prenosi agencija AP.

Južnokorejski predsjednik Li Dže Mjung prisustvovao je testiranju i ocijenio da ono predstavlja veliki korak u jačanju konvencionalnih odbrambenih sposobnosti zemlje, navedeno je u zvaničnom saopštenju.

U saopštenju nije precizirano gdje je testiranje održano.

Oružje sposobno da iznenada pogodi ključne ciljeve

Prema zvaničnim informacijama, oružje se na planiranoj visini odvojilo od rakete-nosača, nakon čega se spuštalo i izvodilo manevre u vertikalnom i horizontalnom pravcu, prije nego što je pogodilo probni cilj.

Južnokorejske vlasti navode da bi, kada razvoj bude završen, novo oružje moglo da iznenadnim napadima pogađa ključne ciljeve na Korejskom poluostrvu.

Predsjednik Li naglasio je da Južna Koreja "mora da obezbijedi sopstvenu bezbjednost sopstvenom snagom".

On je u četvrtak pregledao i najmoćniju južnokorejsku balističku raketu Hjunmu-5 (Hyunmoo-5), saopšteno je iz njegovog kabineta.

U saopštenju nisu navedeni direktni komentari predsjednika Lija o Sjevernoj Koreji.

Tenzije između dvije Koreje sve veće

Odnosi između Sjeverne i Južne Koreje dodatno su se pogoršali posljednjih nedjelja, nakon što su prošlog mjeseca trojica južnokorejskih vojnika povrijeđena u eksplozijama mina u blizini snažno utvrđene granice između dvije države.

Južnokorejska vojska i Komanda Ujedinjenih nacija, predvođena Sjedinjenim Američkim Državama, zaključile su da su eksplozije izazvale mine koje je postavila Sjeverna Koreja.

Pjongjang je odbacio odgovornost i ismijao zahtjeve Seula da se izvini zbog incidenta.

Sjeverna Koreja je istovremeno intenzivirala testiranja naoružanja, dok njen lider Kim Džong Un nastavlja da proširuje vojni nuklearni program i zauzima sve oštriji stav prema Južnoj Koreji.

Kim je do sada odbijao pozive američkog predsjednika Donalda Trampa da obnove diplomatske razgovore, prekinute 2019. godine.

Sjevernokorejske vlasti zahtijevaju da Vašington odustane od, kako navode, "neprijateljske" politike prema Pjongjangu i da ukine zahtjev za denuklearizaciju kao preduslov za nastavak pregovora.

Seul želi manju zavisnost od SAD

Rast tenzija predstavlja problem za južnokorejskog predsjednika Lija, koji se zalaže za dijalog sa Sjevernom Korejom i nastoji da ublaži retoriku prema Pjongjangu, uprkos rastućem nezadovoljstvu javnosti zbog eksplozija mina.

Li je istovremeno pozvao na jačanje konvencionalnih odbrambenih sposobnosti Južne Koreje i smanjenje njene zavisnosti od Sjedinjenih Američkih Država.

Vašington je u avgustu jednostrano odlučio da smanji obim velike zajedničke vojne vježbe sa Južnom Korejom.

Tramp je tu odluku obrazložio svojim "veoma dobrim odnosom" sa Kim Džong Unom.

Sjeverna Koreja nedavno testirala svoju hipersoničnu raketu

Sjeverna Koreja je 3. oktobra lansirala raketu srednjeg dometa, koju je predstavila kao hipersonično oružje.

Prema tvrdnjama Pjongjanga, raketa je preletjela više od 1.000 kilometara.

Japan je saopštio da je projektil pao u more izvan njegove isključive ekonomske zone.

Južna Koreja procijenila je da je raketa preletjela više od 700 kilometara, dok je japansko Ministarstvo odbrane navelo da je, prema njihovoj procjeni, prešla oko 680 kilometara.

Kim Jo Džong, uticajna sestra sjevernokorejskog lidera, ocijenila je da različite procjene dvije američke saveznice pokazuju da one nisu sposobne da pravilno prate takvu raketu tokom leta.

Prema njenim tvrdnjama, to znači da Južna Koreja i Japan ne bi bili u stanju ni da je presretnu.

(Mondo.rs)