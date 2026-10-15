Maduro i supruga negirali krivicu, suočeni s novim optužbama u SAD

Svrgnuti predsjednik Venecuele Nikolas Maduro i njegova supruga Silija Flores izjasnili su se da nisu krivi po novoj američkoj optužnici koja ih tereti za zavjeru radi mučenja političkih protivnika.
Dodatne optužbe, podignute prošle sedmice, znatno su proširile američki krivični postupak protiv Madura (63) i Floresove (70).
Oni su se ranije izjasnili da nisu krivi prema optužbama za zloupotrebu položaja da bi pomogli trgovcima drogom u transportu kokaina.
Maduro i Flores, koje je američka vojska uhapsila u januarskoj raciji koju je naredio predsjednik SAD Donald Tramp i prebacila ih avionom u Njujork, izjasnili su se o krivici na saslušanju pred američkim okružnim sudijom Alvinom Helerštajnom u saveznom sudu na Menhetnu.
Tužioci na Menhetnu tvrde da je Maduro naredio zvaničnicima da muče opozicione političare i vojno osoblje optužene za kovanje zavjere protiv njega da bi se održali na vlasti u Venecueli.
Maduro i Flores nisu optuženi da su lično izvršili bilo kakva djela mučenja.
Suđenje je zakazano za 1. jun 2027. godine, a svako od njih bi mogao da bude osuđen na kaznu od 50 godina zatvora ako budu proglašeni krivim po svim tačkama optužnice.
(Srna)