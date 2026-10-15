Maduro i supruga negirali krivicu, suočeni s novim optužbama u SAD

Svrgnuti predsjednik Venecuele Nikolas Maduro i njegova supruga Silija Flores izjasnili su se da nisu krivi po novoj američkoj optužnici koja ih tereti za zavjeru radi mučenja političkih protivnika.

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Dodatne optužbe, podignute prošle sedmice, znatno su proširile američki krivični postupak protiv Madura (63) i Floresove (70).

Oni su se ranije izjasnili da nisu krivi prema optužbama za zloupotrebu položaja da bi pomogli trgovcima drogom u transportu kokaina.

Maduro i Flores, koje je američka vojska uhapsila u januarskoj raciji koju je naredio predsjednik SAD Donald Tramp i prebacila ih avionom u Njujork, izjasnili su se o krivici na saslušanju pred američkim okružnim sudijom Alvinom Helerštajnom u saveznom sudu na Menhetnu.

Tužioci na Menhetnu tvrde da je Maduro naredio zvaničnicima da muče opozicione političare i vojno osoblje optužene za kovanje zavjere protiv njega da bi se održali na vlasti u Venecueli.

Maduro i Flores nisu optuženi da su lično izvršili bilo kakva djela mučenja.

Suđenje je zakazano za 1. jun 2027. godine, a svako od njih bi mogao da bude osuđen na kaznu od 50 godina zatvora ako budu proglašeni krivim po svim tačkama optužnice.

(Srna)