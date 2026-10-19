Poslanica u Australiji teško povrijeđena u sumnjivom napadu: Automobilom je pokosio ispred kancelarije, pronađen i nož

Australijska poslanica Helen Hejns (65) teško je povrijeđena u incidentu koji je potresao zemlju, a premijer Entoni Albaneze iznio je zabrinjavajuće detalje.

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Australijska poslanica Helen Hejns (65) teško je povrijeđena nakon što ju je automobil udario ispred njene kancelarije u gradu Vangarata, u australijskoj saveznoj državi Viktorija. Ona je prevezena u bolnicu sa povredama opasnim po život, dok je muškarac (43) uhapšen na mjestu incidenta, prenosi BBC.

Australijski premijer Entoni Albaneze izjavio je da, prema dosadašnjim informacijama, postoje indicije da je riječ o namjernom napadu.

"Ovo nije bila nesreća. Izgleda da je u pitanju bio namjeran čin", rekao je Albaneze za australijski ABC.

Automobilom udario poslanicu ispred kancelarije

Prema saopštenju policije Viktorije, incident se dogodio danas oko 15.35 časova po lokalnom vremenu, u ulici Marfi u Vangarati.

Bela "tojota lend kruzer" udarila je 65-godišnju poslanicu ispred njene kancelarije, nakon čega je vozač izašao iz automobila.

Muškarca (43), iz obližnjeg mjesta Taravingi, na licu mjesta zadržao je jedan prolaznik, nakon čega je osumnjičeni uhapšen.

Policija je tokom pregleda vozila pronašla i zaplijenila nož, ali zasad nije saopšteno da li je on povezan sa incidentom.

Istražitelji utvrđuju da li je poslanica namjerno udarena automobilom, kao i da li su se ona i osumnjičeni ranije poznavali.

U istragu uključena i antiteroristička policija

Premijer Albaneze potvrdio je da je u istragu uključen i Zajednički antiteroristički tim, koji će analizirati prošlost osumnjičenog kako bi se utvrdio mogući motiv.

Motiv incidenta za sada nije poznat, a policija nije potvrdila da je riječ o terorističkom napadu.

"Nasilju nema mesta u demokratiji", poručio je australijski premijer.

Albaneze je upozorio i na sve izraženije političke tenzije, ističući da se na društvenim mrežama sve češće pojavljuju uvrede i pijretnje koje ljudi ne bi izgovorili jedni drugima u lice.

"Temperatura je nesumnjivo porasla, ne samo ovde u Australiji. Videli smo incidente i na međunarodnom nivou", rekao je on.

Porodica se oglasila nakon incidenta

Porodica teško povređene poslanice saopštila je da Helen Hejns prima medicinsku pomoć i zahvalila se građanima, zdravstvenim radnicima i policiji na brzoj reakciji.

"Naša voljena Helen danas je učestvovala u incidentu ispred svoje poslaničke kancelarije u Vangarati i trenutno prima medicinsku negu", navodi se u saopštenju.

Porodica je zamolila javnost i medije da poštuju njihovu privatnost dok traje liječenje.

Australijska ministarka spoljnih poslova Peni Vong ocijenila je događaj kao "šokantan i duboko uznemirujući napad".

"Svi se nadamo Heleninom potpunom oporavku", poručila je Vong.

Ko je Helen Hejns?

Helen Hejns (65) nezavisna je poslanica u australijskom parlamentu, gdje predstavlja izbornu jedinicu Indi u saveznoj državi Viktorija.

Prvi put je izabrana u Predstavnički dom 2019. godine, a mandat je obnovila na izborima 2022. i 2025. godine.

Prije ulaska u politiku radila je kao medicinska sestra, babica i istraživač u oblasti javnog zdravlja, a objavila je i nekoliko naučnih radova o zdravlju majki.

Policija je saopštila da se incident trenutno tretira kao izolovan slučaj i da, prema raspoloživim informacijama, ne postoji dalja opasnost po građane.