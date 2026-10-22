"Pozvao sam Putina i rekao mu da mi to odmah učini": Tramp vratio plaćenika koji je 4 godine robijao u Rusiji

Penzionisani američki nastavnik Stiven Habard (74) oslobođen je iz ruskog pritvora i vraćen u SAD nakon više od četiri godine, poslije direktnog razgovora Donalda Trampa i Vladimira Putina.

Izvor: X/@Panchenko_X/Printscreen/Youtube/printscreen/The White House/HOGP/Moscow City Court Press Service

Američki državljanin Stiven Habard (74) vratio se u Sjedinjene Američke Države nakon što je proveo više od četiri godine u pritvoru u Rusiji, gdje je bio osuđen zbog navodnog učešća u borbama na strani Ukrajine kao plaćenik, prenosi danas NBC.

"Uspjeli smo da vratimo sjajnu osobu. Tek je sletio i to ne bi mogao da uradi da ste uradili ono što su glupi ljudi željeli da uradim", izjavio je američki predsjednik Donald Tramp.

Habard, penzionisani nastavnik, nalazi se u vojnom objektu u San Antoniju, u američkoj saveznoj državi Teksas, gdje će učestvovati u programu podrške oporavku i prilagođavanju nakon pritvora, izjavio je američki zvaničnik za CNN.

Izvor: HOGP/Moscow City Court Press Service

Habard je decenijama radio kao nastavnik engleskog jezika u inostranstvu, a 2014. godine preselio se u ukrajinski grad Izjum, koji su ruske snage okupirale na početku invazije 2022. godine, kada je i zarobljen.

U Rusiji je osuđen zbog učešća u borbama na ukrajinskoj strani kao plaćenika. Njegova porodica i američki Stejt department odbacili su optužbe, navodeći da su neosnovane.

Habardov sin Džozef Kolman, pravoslavni sveštenik, izjavio je da ne postoje dokazi da je njegov otac učestvovao u borbama kao plaćenik.

"Mislim da se moj otac našao na pogrešnom mjestu u pogrešno vrijeme", rekao je Kolman.

Kolman je zahvalio Trampu i drugim američkim zvaničnicima koji su učestvovali u pregovorima, navodeći da je njegov otac nakon oslobađanja bio dobro raspoložen.

"Nije govorio o vremenu provedenom u zatvoru. Samo je izrazio zahvalnost što je izašao", rekao je Kolman za CNN.

Habardov američki advokat Martin de Luka izjavio je da za sada nije planiran neposredan susret njegovog klijenta sa Trampom zbog Habardovog zdravstvenog stanja, ali da bi do sastanka moglo da dođe u narednim nedjeljama. Američki predsjednik rekao je ranije da je njegovo obraćanje ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu doprinijelo oslobađanju Habarda.

"Pozvao sam Vladimira Putina i rekao mu: Moraš da mi učiniš uslugu. Moraš da mi vratiš Stivena Habarda", rekao je Tramp tokom predizbornog skupa u Južnoj Karolini.

Izvor: YURI KOCHETKOV/EPA

Habardovo oslobađanje dogodilo se u vrijeme kada je specijalni izaslanik SAD Stiv Vitkof razgovarao sa Putinom u Moskvi o naporima za okončanje rata u Ukrajini.

Vitkof se nakon sastanka suočio sa kritikama zbog pohvala upućenih ruskom predsjedniku, koga je nazvao "humanitarcem".

Republikanski senator Tom Tilis ocjenio je njegove izjave kao "sramotne i skandalozne", dok je američki potpredsjednik Džej Di Vens branio pristup specijalnog izaslanika, navodeći da je njegov zadatak da postigne rezultat. Tramp je takođe branio odluku svoje administracije da odustane od uvođenja novih sankcija Rusiji, sugerišući da je taj potez pomogao u oslobađanju američkog državljanina.

"Da sam to uradio, gospodin Habard se ne bi vraćao kući", rekao je Tramp.

Pristup američke administracije Rusiji i ratu u Ukrajini i dalje izaziva kritike pojedinih predstavnika obje glavne američke političke stranke, navodi američki TV kanal.

Sporazum o ruskom dizel-gorivu, čiji je cilj ublažavanje rasta cijena energenata, takođe je izazvao političke polemike i postao tema rasprave tokom debate kandidata za Senat u Kanzasu, uoči predstojećih međuizbora za američki Kongres.

(Agencije/CNN/Mondo)