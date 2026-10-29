Opozicionari palili baklje tokom sjednice: "Poslanici vladajuće stranke su kriminalci koji zaslužuju razbijene lobanje"

Poslanici opozicije u Albaniji omeli su rad sjednice parlamenta paleći baklje nakon višesedmičnih nasilnih demonstracija protiv vlasti koje su organizovali studenti tražeći ostavku premijera Edija Rame.

Izvor: Screenshot / Youtube / AFP News Agency

Članovi opozicione Demokratske partije Albanije blokirali su pristup podijumu kada je vršeno glasanje o nacrtu zakona o Centralnoj banci.

"Poslanici vladajuće stranke su kriminalci i oni su ti koji zaslužuju suzavac, gumene metke, razbijene lobanje i slomljene noseve, a ne mladi ljudi", rekao je lider opozicije Sali Beriša prije nego što mu je ugašen mikrofon.

Drugi članovi opozicije okružili su Berišu tokom govora i držali su fotografije demonstranata povrijeđenih od gumenih metaka. Pojedini poslanici držali su plave baklje - u boji njihove stranke.

Demonstracije predvođene studentima izazvane su nezadovoljstvom zbog korupcije vlasti, nedostatka radnih mjesta i slabih obrazovnih standarda od sredine ovog mjeseca potresaju Tiranu i zahvatile su i druge gradove.

Demonstranti koji zahtjevaju Raminu ostavku podmetnuli su požar u zgrade administracije i banke, razbijali su izloge prodavnica i kamenjem iz trotoara gađali su policiju.

Albanska Vlada usvojila je ranije paket mjera za suzbijanje nasilja na protestima, među kojima su i kazne do 500.000 leka, odnosno oko 5.500 evra.

Tokom ove sedmice, protesti su bili, uglavnom mirni a novi su planirani za vikend.

(Mondo)