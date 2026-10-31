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PVO sistemi čuvaju Trampovo imanje na Floridi

PVO sistemi čuvaju Trampovo imanje na Floridi

Autor Haris Krhalić
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Sistemi protivvazdušne odbrane kratkog dometa postavljeni u blizini Trampovog imanja Mar-a-Lago na Floridi zbog povišenog nivoa prijetnji po bezbjednost.

pvo avendžer Izvor: ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Sjevernoamerička komanda vazdušne odbrane i Sjeverna komanda SAD rasporedile su sisteme protivvazdušne odbrane u blizini imanja američkog predsjednika Donalda Trampa Mar-a-Lago na Floridi, objavio je novinski veb-sajt TVZ (TWZ).

Sistemi protivvazdušne odbrane raspoređeni su na zahtjev američke Tajne službe, koja je novinskom portalu rekla da "djeluje u okruženju povećane prijetnje".

U izvještaju se navodi da su sistemi protivvazdušne odbrane kratkog dometa "avendžer" (AN/TWQ-1 Avenger) postavljeni u blizini Trampove vile prije oko dvije sedmice u okolnostima rastuće zabrinutosti za bezbjednost predsjednika.

Rakete protivvazdušne odbrane, takođe, su raspoređene na međunarodnom aerodromu "Tramp" na Floridi.

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Tagovi

Donald Tramp PVO

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