SAD obavijestile Rusiju: Dobijene informacije o planiranom napadu u Moskvi, FSB preduzima mjere

SAD upozorile su rusku Federalnu službu bezbjednosti (FSB) na pripremu terorističkog napada u Moskvi.
"Partnerskim kanalima od američke strane dobijene su informacije o pripremi terorističkog napada u Moskvi", saopštila je služba.
Pripadnici službe preduzimaju odgovarajuće mjere.
Američka ambasada ranije je upozorila svoje državljane na prijetnju koja bi mogla da dovede do "masovnih žrtava" na području muzejskog kompleksa "Caricino", podsjeća "Sputnjik".
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