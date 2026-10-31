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SAD obavijestile Rusiju: Dobijene informacije o planiranom napadu u Moskvi, FSB preduzima mjere

SAD obavijestile Rusiju: Dobijene informacije o planiranom napadu u Moskvi, FSB preduzima mjere

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
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SAD upozorile su rusku Federalnu službu bezbjednosti (FSB) na pripremu terorističkog napada u Moskvi.

SAD upozorile FSB na napad u Moskvi Izvor: Shutterstock

"Partnerskim kanalima od američke strane dobijene su informacije o pripremi terorističkog napada u Moskvi", saopštila je služba.

Pripadnici službe preduzimaju odgovarajuće mjere.

Američka ambasada ranije je upozorila svoje državljane na prijetnju koja bi mogla da dovede do "masovnih žrtava" na području muzejskog kompleksa "Caricino", podsjeća "Sputnjik".

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