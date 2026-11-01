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Nakon dojave SAD-a: FSB spriječio teroristički napad i uhapsio maloljetnika

Nakon dojave SAD-a: FSB spriječio teroristički napad i uhapsio maloljetnika

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
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Ruska Federalna služba bezbjednosti /FSB/ saopštila je da je priveden ruski državljanin zbog prijetnje da će da izvede teroristički napad u parku "Caricino" u Moskvi, javila je agencija Interfaks.

Nakon dojave SAD-a: FSB spriječio teroristički napad i uhapsio maloljetnika Izvor: Shutterstock

Agencija navodi da je Rusija dobila dojavu od SAD u ovom slučaju.

U saopštenju se navodi da je FSB, zajedno sa Ruskom gardom, Ministarstvom unutrašnjih poslova i Istražnim komitetom, provjerio informaciju dobijenu od SAD o pripremi terorističkog napada u moskovskom muzejskom kompleksu "Caricino".

Tom prilikom uhapšen je tinejdžer.

"U okviru sprovedenih mjera priveden je maloljetni državljanin Rusije koji je na platformi za kratke video-snimke `Tiktok` objavio svoje fotografije u maskirnoj odeći, sa fantomkom, kačketom, naočarima i slušalicama, držeći predmet nalik automatskom oružju, kao i fotografije snimljene u muzejskom kompleksu `Caricino`, uz natpis: `I found a place` /Pronašao sam mjesto/", istakli su u FSB-u.

FSB je izrazio zahvalnost američkoj strani za dostavljene informacije o pripremi terorističkog napada u Moskvi.

FSB je ranije saopštio da je od američke strane dobijena informacija o pripremi terorističkog napada u ruskoj prijestonici i da se preduzimaju odgovarajuće mjere.

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Rusija SAD

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