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Amerikanci na biralištima: Izbori za 435 mjesta u Predstavničkom domu i 35 senatora kao presudan test za Trampa

Amerikanci na biralištima: Izbori za 435 mjesta u Predstavničkom domu i 35 senatora kao presudan test za Trampa

Autor Haris Krhalić
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Amerikanci biraju 435 članova Predstavničkog doma i 35 senatora. Izbori predstavljaju ključni test za administraciju Donalda Trampa.

sad izbori, amerika izbori Izvor: Shutterstock

Amerikanci biraju svih 435 članova Predstavničkog doma i 35 od 100 članova Senata Američkog kongresa na glasanju koje se smatra testom za predsjednika Donalda Trampa.

Ukoliko demokrate preuzmu kontrolu nad jednim ili oba doma Kongresa, mogli bi da osujete Trampovu zakonodavnu agendu i pokrenu istrage protiv njegove administracije, prenosi agencija DPA.

Kontrola nad Senatom bi, takođe, omogućila demokratama da blokiraju Trampove kandidate za sudije, što bi potencijalno ograničilo njegovu mogućnost da oblikuje savezno pravosuđe.

Osim Predstavničkog doma i Senata, većina američkih država održava i izbore za guvernere, uključujući Kaliforniju, Arizonu i Mičigen. Republikanci trenutno imaju tijesnu većinu u Predstavničkom domu, sa 218 od 435 mandata, dok ih demokrate imaju 214.

Dva mjesta su upražnjena, dok je predstavnik Kevin Kili sada nezavisni kandidat nakon što je napustio Republikansku stranku. Mnogi birači su već glasali, a Izborna laboratorija Univerziteta u Floridi prebrojala je unaprijed više od 55 miliona glasova.

Tramp je među onima koji su glasali unaprijed, a to je obavio na biračkom mjestu u Palm Biču na Floridi 24. oktobra.

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