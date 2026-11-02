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Ulaznice za skup na koji ide Dodik dostižu 95.000 dolara: Teme borba protiv komunizma i zabrana abortusa

Ulaznice za skup na koji ide Dodik dostižu 95.000 dolara: Teme borba protiv komunizma i zabrana abortusa

Autor Haris Krhalić
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Milorad Dodik potvrdio učešće na samitu u Mar-a-Lagu. Poznate ključne teme skupa na Floridi i cijene ulaznica koje dostižu i do 95.000 dolara.

mar-a-lago Izvor: Chris Beckett / Zuma Press / Profimedia

Lider SNSD-a Milorad Dodik zvanično je potvrdio odlazak na Floridu gdje će prisustvovati velikom MAGA skupu na privatnom posjedu Mar-a-Lago, na kojem se cijene kotizacija kreću od 2.500 do čak 95.000 američkih dolara.

Dodik je istakao da su bezbjednosne provjere i rezervacije završene te da na konferenciju putuje radi razgovora o budućim odnosima i susreta sa američkim senatorima, kongresmenima i ključnim političkim figurama.

Skup pod nazivom "CPAC Circle Retreat and Gala" održaće se od 4. do 7. novembra u Palm Biču, a počinje dan nakon izbora za američki Kongres, uz učešće donatora, kongresmena i inostranih zvaničnika poput bivše britanske premijerke Liz Tras i brazilskog političara Eduarda Bolsonara.

Četiri ključne teme samita i analiza izbora za Kongres

Radni dio konferencije usmjeren je na definisanje pravaca djelovanja pokreta do 2027. godine, uz analizu izbornih rezultata za Kongres i njihov uticaj na predsjedničku trku 2028. godine. Cjelokupan program strukturisan je oko četiri centralne tematske oblasti:

  • Borba protiv komunizma i demokratskog socijalizma: Fokus ove sesije stavljen je na suprotstavljanje rastućem uticaju ljevičarskih politika unutar Sjedinjenih Američkih Država.
  • Pravosudni progoni i procesi protiv Trampa: Analiza sudskih postupaka vođenih protiv Donalda Trampa nakon izbora 2020. godine, uz osudu zloupotrebe pravosudnih organa protiv političkih protivnika u SAD i Brazilu.
  • Bezbjednost granica i zaštita života: Diskusije posvećene borbi protiv trgovine ljudima, jačanju kontrole na granicama i aktivnostima pokreta protiv prava na abortus.
  • Međunarodno širenje CPAC pokreta: Razrada strategije povezivanja konzervativnih lidera i formiranja saveza van granica SAD.

Cijene paketa: Od 2.500 dolara za galu do 95.000 za ekskluzivni nivo

Ulazak u kompleks Mar-a-Lago strogo je kontrolisan i moguć je isključivo namjenskim prevozom CPAC-a iz hotela „Four Seasons“ u Palm Biču, a pristup zavisi od uplaćenog paketa.

Za 2.500 dolara obezbjeđuje se mjesto na godišnjoj svečanoj večeri u dvorani „Donald J. Trump Ballroom“. Paket od 5.000 dolara dodaje i večeru pored bazena narednog dana, dok VIP aranžman od 7.500 dolara garantuje povlašćena mjesta i prisustvo odabranim zatvorenim panelima.

Kategorija „Co-Host“ iznosi 25.000 dolara i nudi direktan kontakt sa govornicima uz formalnu večeru za članove predsjedničkog kruga organizacije. Najviši rang je „Backstage“ paket od 95.000 dolara, čiji se detalji i privilegije ne iznose javno, već se obezbjeđuju isključivo na direktan zahtjev organizatoru.

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SAD republikanci skup

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