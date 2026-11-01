Neslaganje na čelu Amerike: Tramp i Rubio drugačije vide kraj rata u Ukrajini

Marko Rubio i Donald Tramp iznijeli su suprotne stavove o mogućnosti mira u Ukrajini.

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Američki šef diplomatije Marko Rubio i predsjednik Donald Tramp iznijeli su potpuno suprotne procjene o mogućnosti skorog završetka rata u Ukrajini. Rubio je na samitu ministara spoljnih poslova grupe G20 u Atlanti pokazao oprez, dok je Tramp samo nekoliko sati ranije izrazio veliki optimizam u vezi sa mirovnim sporazumom.

Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov, koji takođe učestvuje na samitu, prethodno je izjavio da se njegov stav o Ukrajini nije promijenio. Novinari su stoga pitali Rubija zašto uopšte vjeruje da je mir putem pregovora moguć.

"Ne znam da li se u Ukrajini može postići mir pregovorima. To je ono što pokušavamo da utvrdimo. Ali mislim da niko ovdje ne tvrdi da smo na korak od mirovnog sporazuma", odgovorio je američki ministar spoljnih poslova.

Marco Rubio on Ukraine War:I don't know if negotiated peace is achievable in Ukraine. That's what we're trying to find out.I don't think anyone here is claiming that we are on the verge of a negotiated settlement. https://t.co/rpRSzIbteV — Clash Report (@clashreport)October 31, 2026

Istakao je da će Sjedinjene Države nastaviti da provjeravaju da li postoji prostor za dogovor.

"Nisam ovdje da bih vam rekao kako smo blizu rješenja, iako se nadam da jesmo", dodao je Rubio.

Tramp: Veoma smo blizu dogovora

Rubijeve riječi uslijedile su samo nekoliko sati nakon objavljivanja Trampove izjave, koja nudi znatno drugačiju procjenu pregovaračkog procesa. Predsjednik je u razgovoru sa američkim konzervativnim blogerom Benijem Džonsonom bio veoma optimističan.

"Mislim da smo veoma blizu dogovora. To ranije nisam govorio, nisam to tvrdio u početku. Mržnja između dvojice lidera, predsjednika Volodimira Zelenskog i diktatora Vladimira Putina, bila je ogromna, kao što znate. Ali mislim da postoji veoma dobra šansa da i to riješimo“, rekao je Tramp.

Vidi opis Neslaganje na čelu Amerike: Tramp i Rubio drugačije vide kraj rata u Ukrajini Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia Br. slika: 16 1 / 16 Izvor: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP / Profimedia Br. slika: 16 2 / 16 Izvor: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP / Profimedia Br. slika: 16 3 / 16 AD Izvor: Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia Br. slika: 16 4 / 16 Izvor: Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia Br. slika: 16 5 / 16 Izvor: Andrew Harnik / Getty images / Profimedia Br. slika: 16 6 / 16 AD Izvor: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP / Profimedia Br. slika: 16 7 / 16 Izvor: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP / Profimedia Br. slika: 16 8 / 16 Izvor: Andrew Harnik / Getty images / Profimedia Br. slika: 16 9 / 16 AD Izvor: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP / Profimedia Br. slika: 16 10 / 16 Izvor: Andrew Harnik / Getty images / Profimedia Br. slika: 16 11 / 16 Izvor: Andrew Harnik / Getty images / Profimedia Br. slika: 16 12 / 16 AD Izvor: Andrew Harnik / Getty images / Profimedia Br. slika: 16 13 / 16 Izvor: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP / Profimedia Br. slika: 16 14 / 16 Izvor: Andrew Harnik / Getty images / Profimedia Br. slika: 16 15 / 16 AD Izvor: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP / Profimedia Br. slika: 16 16 / 16

Njegova izjava je odgovor na nagađanja da bi mogao da okupi predstavnike Rusije i Ukrajine na samitu grupe G20 u decembru. Tramp je i ranije u više navrata tvrdio da je mirovno rješenje blizu.

Pojačana diplomatija uoči izbora

Mirovni proces se intenzivirao posljednjih sedmica, uoči izbora za američki Kongres koji su ključni za Trampovu političku budućnost. Ukrajinski predsjednik Zelenski ranije je poručio da je spreman na direktan razgovor sa Putinom ako se ruski lider pojavi na samitu G20. Putin za sada nije potvrdio svoj dolazak, iako ga je Tramp pozvao.

Za početak novembra najavljen je i prvi sastanak delegacija Ukrajine, Rusije i SAD od prošle zime. Istovremeno, šefica evropske diplomatije Kaja Kalas optužila je Lavrova za laži na samitu G20. Njena procjena je da Moskva nije spremna za ozbiljne mirovne pregovore.

(Index/MONDO)