Nikola Kos sproveden u Tužilaštvo, Nemanja Sjenica i dalje u bjekstvu

Autor Dušan Volaš
Nikola Kos (36), osumnjičen za pomaganje u slučaju ubistva Dejana Kostića Dele (35), sproveden je jutros u Okružno javno tužilaštvo u Banjaluci, gdje će biti ispitan, rečeno je Srni u banjalučkom Tužilaštvu.

9.jpg Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

U banjalučkom Okružnom sudu juče je održano ročište na kojem su se odbrana i tužilaštvo izjasnili o pritvoru.

Kos, koji je bio u bjekstvu, predao se u srijedu Okružnom javnom tužilaštvu, u čije je prostorije došao u pratnji branioca.

Kosu je, dok je bio u bjekstvu, određen jednomjesečni pritvor.

Dejan Kostić ubijen je 11. januara ispred banjalučkog restorana "Stara Ada", a za ubistvo je osumnjičen Nemanja Sjenica (30), koji je u bjekstvu.

Kos je osumnjičen da je nakon ubistva Sjenici pomogao u bjekstvu tako što ga je odvezao sa mjesta zločina.

SRNA

