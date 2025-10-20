Akcija "Doktor": Kod mladića pronađena puška sa nišanom, municija i narkotici

Dvadesetdvogodišnja osoba uhapšena je na području Ilidže nakon što su kod njega pronađena automatska puška sa optičkim nišanom, municija i droga.

Izvor: MUP KS

Uhapšen F.K. (22) kod kojeg je policije pronašla i oduzela automatsku pušku sa optičkim nišanom i okvirom, više komada metaka kalibra 7,62 milimetra i pištolj, saopšteno je večeras iz Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo.

Pronađena je i određena količina marihuane, nekoliko mobilnih telefona i drugi predmeti od interesa za istragu.

Lice F.K. uhapšeno je zbog sumnje da je počinilo krivična djela nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija, te posjedovanje i omogućavanje uživanja droge i nalazi se na kriminalističkoj obradi u Upravi policije MUP-a Kantona Sarajevo.

Pretrese su izvršili pripadnici kantonalnog MUP-a u okviru akcije "Doktor", pod nadzorom tužioca tužilaštva Kantona Sarajevo.