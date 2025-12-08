logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Banjalučanin izbačen iz noćnog kluba zbog nedoličnog ponašanja: Vratio se s pištoljem i prijetio obezbjeđenju

Banjalučanin izbačen iz noćnog kluba zbog nedoličnog ponašanja: Vratio se s pištoljem i prijetio obezbjeđenju

Autor Brankica Spasenić
0

Banjalučanin T.H. uhapšen je u subotu zbog sumnje da je počinio krivična djela ugrožavanje sigurnosti i nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija.

Banjalučanin izbačen iz noćnog kluba Izvor: Shutterstock

Iz policije su saopštili da im je oko 00.30 časova prijavljeno da je ispred noćnog kluba u Banjaluci narušen javni red i mir, te da je osumnjičeni prijetio radnicima obezbjeđenja kluba jer su ga udaljili iz objekta.

Nedugo nakon što je izbačen, T.H. se vratio s pištoljem.

“Osumnjičeni je pronađen u neposrednoj blizini noćnog kluba, a prilikom hapšenja pronađen je i oduzet pištolj marke „Zastava M57“ sa četiri komada municije. Sve aktivnosti su preduzete su pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka”, saopšteno je.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Banjaluka

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ