Banjalučanin izbačen iz noćnog kluba zbog nedoličnog ponašanja: Vratio se s pištoljem i prijetio obezbjeđenju

Banjalučanin T.H. uhapšen je u subotu zbog sumnje da je počinio krivična djela ugrožavanje sigurnosti i nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija.

Izvor: Shutterstock

Iz policije su saopštili da im je oko 00.30 časova prijavljeno da je ispred noćnog kluba u Banjaluci narušen javni red i mir, te da je osumnjičeni prijetio radnicima obezbjeđenja kluba jer su ga udaljili iz objekta.

Nedugo nakon što je izbačen, T.H. se vratio s pištoljem.

“Osumnjičeni je pronađen u neposrednoj blizini noćnog kluba, a prilikom hapšenja pronađen je i oduzet pištolj marke „Zastava M57“ sa četiri komada municije. Sve aktivnosti su preduzete su pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka”, saopšteno je.