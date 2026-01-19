Uhapšen Banjalučanin, pronašao kovertu s novcem i zadržao je

Policija u Banjaluci uhapsila je muškarca S. Z. iz ovog grada, koji se sumnjiči da je zadržao novac koji je jedna žena izgubila ispred prodavnice.

Izvor: Mondo - Slaven Petković

Policijski službenici Policijske uprave Banjaluka identifikovali su i lišili slobode osumnjičenog 16. januara, zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo utaja. Prethodno je istog dana policiji prijavljeno da je žena iz Banjaluke 10. januara ispred prodavnice izgubila kovertu sa novcem.

Tokom kriminalističke obrade kod osumnjičenog su pronađeni i oduzeti predmeti koji potiču iz navedenog krivičnog djela.

Nakon kompletiranja i dokumentovanja predmeta, protiv S. Z. će Okružnom javnom tužilaštvu Banjaluka biti dostavljen izvještaj o počinjenom krivičnom djelu.