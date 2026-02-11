Hapšenje u Stocu: Pronađeno oružje, municija i droga

U Stocu je uhapšen muškarac S.R. (39) kod kojeg su pronađeni oružje, municija i droga, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona.

Izvor: Shutterstock

Policija je u pretresu kuće lica S.R. pronašla tri puške, veću količinu vojne municije različitog kalibra, te neutvrđene količine marihuane i sjemenki.

Pretres je izvršen na osnovu prethodno prikupljenih operativnih saznanja, pod nadzorom postupajućeg tužioca, a po naredbi Opštinskog suda u Čapljini.

Muškarac S.R. je uhapšen zbog sumnje da je počinio krivična djela neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet droge i nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih materija.

