Hapšenje u Stocu: Pronađeno oružje, municija i droga

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
U Stocu je uhapšen muškarac S.R. (39) kod kojeg su pronađeni oružje, municija i droga, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona.

hapšenje Izvor: Shutterstock

Policija je u pretresu kuće lica S.R. pronašla tri puške, veću količinu vojne municije različitog kalibra, te neutvrđene količine marihuane i sjemenki.

Pretres je izvršen na osnovu prethodno prikupljenih operativnih saznanja, pod nadzorom postupajućeg tužioca, a po naredbi Opštinskog suda u Čapljini.

Muškarac S.R. je uhapšen zbog sumnje da je počinio krivična djela neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet droge i nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih materija. 

(Srna)

