logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Radnik benzinske pumpe optužen da je fiktivnim dokumentima prikrio manjak od 350.000 KM

Radnik benzinske pumpe optužen da je fiktivnim dokumentima prikrio manjak od 350.000 KM

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
0

Kantonalni sud u Tuzli potvrdio je optužnicu protiv tridesetjednogodišnjeg Ibrahima Hodžića iz Gračanice zbog sumnje da je počinio krivično djelo pronevjera u službi, čime je jedna firma iz Gračanice u čijem je vlasništvu benzinska pumpa oštećena za oko 350.000 KM.

Potvrđena optužnica protiv radnika benzinske pumpe: Pronevjerio 350.000 KM u Gračanici Izvor: Shutterstock

Prema nalogu Kantonalnog tužilaštva, policija je juče uhapsila Hodžića i predala ga u nadležnost Tužilaštva.

Tužilac je u optužnici Kantonalnom sudu u Tuzli predložio da optuženom bude određen pritvor, saopšteno je danas iz Tužilaštva Tuzlanskog kantona.

Optužnica tereti Hodžića da je od januara 2024. do januara 2025. godine, radeći kao prodavač na benzinskoj pumpi u vlasništvu jednog preduzeća iz Gračanice kojem su po osnovu ugovora o radu bili povjereni poslovi prijema, kontrole i prodaje goriva i druge robe, vođenja pazara, nabavka, te knjiženje i fakturisanje robe, s ciljem pribavljanja imovinske koristi, prisvojio robu koja mu je bila povjerena u radu.

On je u softverskom programu unosio fiktivne dokumente pod nazivom "ulaz-izlaz" neosnovano umanjivši stanje robe u trgovačkoj evidenciji, te sačinio ukupno 79 takvih dokumenata i tako prikrio prisvajanje robe.

Na taj način je prisvojio robu u ukupnoj vrijednosti od oko 350.000 KM, od čega se 270.000 KM odnosilo na gorivo, a 80.000 KM na drugu trgovačku robu, čime je oštetio preduzeće za taj iznos.

Optužnica je potkrijepljena materijalnim dokazima, te je izvršeno kriminalističko-forenzičko vještačenje koje je obavio vještak informatičke i digitalne forenzike, kao i ekonomsko-finansijsko vještačenje.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Tuzla optužnica

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ