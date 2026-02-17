Radnik benzinske pumpe optužen da je fiktivnim dokumentima prikrio manjak od 350.000 KM

Kantonalni sud u Tuzli potvrdio je optužnicu protiv tridesetjednogodišnjeg Ibrahima Hodžića iz Gračanice zbog sumnje da je počinio krivično djelo pronevjera u službi, čime je jedna firma iz Gračanice u čijem je vlasništvu benzinska pumpa oštećena za oko 350.000 KM.

Izvor: Shutterstock

Prema nalogu Kantonalnog tužilaštva, policija je juče uhapsila Hodžića i predala ga u nadležnost Tužilaštva.

Tužilac je u optužnici Kantonalnom sudu u Tuzli predložio da optuženom bude određen pritvor, saopšteno je danas iz Tužilaštva Tuzlanskog kantona.

Optužnica tereti Hodžića da je od januara 2024. do januara 2025. godine, radeći kao prodavač na benzinskoj pumpi u vlasništvu jednog preduzeća iz Gračanice kojem su po osnovu ugovora o radu bili povjereni poslovi prijema, kontrole i prodaje goriva i druge robe, vođenja pazara, nabavka, te knjiženje i fakturisanje robe, s ciljem pribavljanja imovinske koristi, prisvojio robu koja mu je bila povjerena u radu.

On je u softverskom programu unosio fiktivne dokumente pod nazivom "ulaz-izlaz" neosnovano umanjivši stanje robe u trgovačkoj evidenciji, te sačinio ukupno 79 takvih dokumenata i tako prikrio prisvajanje robe.

Na taj način je prisvojio robu u ukupnoj vrijednosti od oko 350.000 KM, od čega se 270.000 KM odnosilo na gorivo, a 80.000 KM na drugu trgovačku robu, čime je oštetio preduzeće za taj iznos.

Optužnica je potkrijepljena materijalnim dokazima, te je izvršeno kriminalističko-forenzičko vještačenje koje je obavio vještak informatičke i digitalne forenzike, kao i ekonomsko-finansijsko vještačenje.