Obračun u ugostiteljskom objektu u Laktašima: Pijani gosti se potukli i demolirali inventar

Pripadnici Policijske stanice Laktaši uhapsili su D.K. iz Laktaša i D.Š. iz Kukulja zbog sumnje da su tokom fizičkog obračuna u jednom ugostiteljskom objektu počinili krivično djelo Oštećenje i oduzimanje tuđe stvari.

Incident je policiji prijavljen 27. marta oko 17:15 časova. Izlaskom na lice mjesta, policijski službenici su utvrdili da je prvobitna verbalna rasprava između dvojice muškaraca prerasla u fizički sukob, tokom kojeg je uništen dio inventara u lokalu.

Oba učesnika u tuči bila su pod dejstvom alkohola, objavila je PU Banjaluka.

"Navedena lica su podvrgnuta ispitivanju na prisustvo alkohola u organizmu, kojom prilikom je kod lica D.Š. utvrđeno prisustvo alkohola u količini od 1,27 g/kg, a kod lica D.K. 0,78 g/kg alkohola u organizmu", navode iz policije.

Osim krivične odgovornosti za oštećenje imovine, protiv obojice slijedi i pokretanje prekršajnog postupka zbog narušavanja javnog reda i mira (članovi 8. i 12. Zakona o javnom redu i miru).

Policija je najavila prekršajni nalog i protiv vlasnika ugostiteljskog objekta zbog počinjenog prekršaja iz člana 25. istog zakona, koji se odnosi na posluživanje alkohola očigledno pijanim licima ili propuste u sprečavanju narušavanja reda.

O cijelom događaju obaviješteni su dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, kao i dežurni sudija banjalučkog Osnovnog suda.