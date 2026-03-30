Oštetili "Elektrokrajinu" za 21.058 KM: Optužnice protiv trojice Prijedorčana

Autor Haris Krhalić
0

Okružno javno tužilaštvo u Prijedoru podiglo je optužnice protiv tri osobe iz ovog grada zbog krađe struje čime je banjalučkoj "Elektrokrajini" nanesena šteta od 21.058 KM, saopšteno je danas iz Tužilaštva.

Prijedor: Optužnice protiv tri lica zbog krađe struje Izvor: Shutterstock

Prema optužnici, B. M. je od neutvrđenog dana do 26. avgusta 2022. godine u svojoj trgovačkoj radnji isključio displej brojila, čime je onemogućio evidenciju utrošene struje, te neovlaštenim trošenjem oštetio "Elektrokrajinu" za 14.569 KM.

Optuženi P. R. je od 9. februara 2020. do 8. februara 2021. godine neovlašteno trošio električnu energiju u prizemlju i garaži porodične kuće preko neregistrovanog mjernog uređaja i "Elektrokrajini" pričinio 4.046 KM štete.

Optužen je i K. M. da je od 23. januara do 8. aprila 2021. godine skinuo plombu sa mjernog uređaja u svom fitnes centru i neovlašteno ga priključio na mrežu, te neovlašteno trošio struju oštetivši "Elektrokrajinu" za 2.443 KM.

Krivičnim zakonikom Republike Srpske propisana je kazna zatvora od šest mjeseci do tri godine i novčana kazna.

