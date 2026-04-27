Krivolov kod Čelinca: Banjalučani uhapšeni zbog nezakonitog odstrela srneće divljači

Policija u Čelincu uhapisla je D.T. i D.K. iz Banjaluke zbog nezakonitog odstrela srneće divljači.

Oni su osumnjičeni da su u mjestu Šnjegotina Srednja odstrijelila srneću divljač, koju je policija pronašla i predala lovočuvaru nadležnog lovačkog udruženja, saopšteno je iz Policijske uprave Banjaluka.

Od lica D.T. oduzeta je lovačka puška sa olučenim cijevima, a od člana njegove porodice i lovačka puška sa neolučenim cijevima, čiji je D.T. suvalasnik.

Sve mjere i radnje preduzete su pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.