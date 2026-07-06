Incident centru Sarajeva: Obrušila se fasada sa zgrade, oštećen ugostiteljski objekat

U samom centru Sarajeva, u Radićevoj ulici, u ponedjeljak je došlo do incidenta kada se sa jedne od zgrada obrušila fasada.

Izvor: Klix - screenshot

Prema potvrđenim informacijama iz MUP-a Kantona Sarajevo, usljed odrona materijala oštećen je ugostiteljski objekat koji se nalazi u prizemlju zgrade.

Policijski službenici odmah su izašli na mjesto događaja po prijavi građana i započeli uviđaj. Nema informacija o povrijeđenim osobama, iako je materijalna šteta na objektu vidljiva.

Kako prenosi portal "Klix", stanari zgrade tvrde da ovo nije bio neočekivan događaj. Prema njihovim navodima, stanari su u više navrata apelovali na nadležno preduzeće da se sanira fasada koja je prijetila prolaznicima, ali konkretne reakcije i sanacionih radova nije bilo.

Obrušavanje fasada u Sarajevu, nažalost, postaje sve učestalija pojava, što otvara ozbiljna pitanja o bezbjednosti pješaka u gradskom jezgru i odgovornosti nadležnih institucija i upravitelja zgrada.