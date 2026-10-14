Istraga o trgovini djecom: Tokom pretresa kuće progutao nepoznatu supstancu i preminuo

Osoba S. S. iz Kalesije progutala je nepoznatu supstancu i preminula prilikom policijskog pretresa kuće muškarca M. L. na području Zvornika zbog sumnje da postoji mogućnost da ugrožavaju maloljetna lica.

Izvor: Mondo - Slaven Petković

M. L. je uhapšen i uz izvještaj predat Tužilaštvu, a sumnjiči se za krivična djela trgovina djecom, neovlaštena proizvodnja i promet droge i nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija.

Postupajući po saznanjima o mogućoj ugroženosti maloljetnih osoba od muškarca M. L. iz Zvornika i lica S. S. iz Kalesije, policija je pretresla kuću i vozila i pronašla predmete koji mogu da se dovedu u vezu sa navedenim krivičnim djelima.

Tokom pretresa osoba S. S. je progutala nepoznatu supstancu, nakon čega je zatražila medicinsku pomoć. Prevezeno je u Službu hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Zvornik, a odatle u Univerzitetsko-klinički centar Tuzla, gdje je preminula.

Obdukcija tijela izvršena je u nadležnoj ustanovi u Tuzli.

Pretres kuće na području Zvornika izvršen je na osnovu naredbe Okružnog suda u Banjaluci, uz prethodnu saglasnost nadležnog tužilaštva.

Sve dalje mjere i radnje na dokumentovanju navedenih krivičnih djela preduzimaju se pod nadzorom nadležnog tužilaštva.

(Mondo)