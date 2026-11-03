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Policija uhapsila Tuzlanku (57): Osumnjičena da je krala novac i zlato od građana

Policija uhapsila Tuzlanku (57): Osumnjičena da je krala novac i zlato od građana

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
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Pedesetsedmogodišnja H. K. uhapšena je na području Tuzle zbog sumnje da je od fizičkih lica krala novac, zlato i druge vrijednosti.

Tuzlanka uhapšena zbog krađe zlata i novca Izvor: Kayasit Sonsupap/Shutterstock

Osumnjičena Tuzlanka uhapšena je juče po nalogu dežurnog kantonalnog tužioca, saopšteno je danas iz Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona.

Nakon kriminalističke obrade, H. K. će uz izvještaj biti predata Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona zbog sumnje da je počinila krivično djela krađa s ciljem pribavljanja protivpravne imovinske koristi. 

(Srna)

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Tuzla hapšenje

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