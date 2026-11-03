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Državljanin BiH pao na Sremskoj Rači: Policija pronašla 181 gram kokaina

Državljanin BiH pao na Sremskoj Rači: Policija pronašla 181 gram kokaina

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
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Državljanin BiH O.T. (38) uhapšen je na graničnom prelazu Sremska Rača nakon što je granična policija Srbije kod njega pronašla kokain.

Državljanin BiH uhapšen na Rači zbog kokaina Izvor: Shutterstock

Policija je prilikom kontrole autobusa na ovom graničnom prelazu između Srbije i BiH kod osumnjičenog pronašla manju količinu kokaina, dok su iza njegovog sjedišta nađene još četiri kesice sa ukupno 181 gramom ovog narkotika.

O.T. je uhapšen prema nalogu Višeg javnog tužilaštva u Sremskoj Mitrovici zbog sumnje da je počinio krivično djelo neovlaštena proizvodnja i promet droge, saopšteno je iz Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i biće, uz krivičnu prijavu, priveden nadležnom tužilaštvu. 

(Srna)

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Rača kokain hapšenje

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