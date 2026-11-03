Državljanin BiH pao na Sremskoj Rači: Policija pronašla 181 gram kokaina

Državljanin BiH O.T. (38) uhapšen je na graničnom prelazu Sremska Rača nakon što je granična policija Srbije kod njega pronašla kokain.
Policija je prilikom kontrole autobusa na ovom graničnom prelazu između Srbije i BiH kod osumnjičenog pronašla manju količinu kokaina, dok su iza njegovog sjedišta nađene još četiri kesice sa ukupno 181 gramom ovog narkotika.
O.T. je uhapšen prema nalogu Višeg javnog tužilaštva u Sremskoj Mitrovici zbog sumnje da je počinio krivično djelo neovlaštena proizvodnja i promet droge, saopšteno je iz Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici.
Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i biće, uz krivičnu prijavu, priveden nadležnom tužilaštvu.
(Srna)