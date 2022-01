Ispravljena nepravda: Minuli rad napokon i za radnike na minimalcu

Zaposleni na minimalcu u Srpskoj sa januarskom platom imaće i minuli rad, što u Sindikatu ocjenjuju konačnim ispravljanjem nepravde, dok poslodavci to nazivaju diskriminacijom.

Izvor: @brandonann via Twenty20

Poslodavce do sada nije obavezivao zakon da obračunavaju i isplaćuju minuli rad za radnike kojima isplaćuju zagarantovanu platu. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu, koji je stupio na snagu, upravo nalaže poslodavcima da moraju isplaćivati minuli rad za sve radnike, piše Srpskainfo.

Minimalac u Republici Srpskoj, po posljednjim podacima, prima oko 15,5 odsto od ukupnog broja radnika ili oko 43.100 zaposlenih. Minuli rad je zakonski definisan i iznosi 0,3 odsto na svaku navršenu godinu radnog staža, dok je Vlada RS utvrdila za ovu godinu najnižu platu u iznosu od 590 KM u neto iznosu.

"Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o radu oblast uređivanja plata se usklađuje sa članom 39. Ustava Republike Srpske. To znači da se plate mogu uređivati zakonom i Kolektivnim ugovorom, što će dovesti do toga da se ova oblast uredi, da se plate na realnim osnovama utvrđuju kroz kolektivne ugovore i pregovaranjem između poslodavaca i sindikata. Na taj način će rasti plate i neće se moći dešavati da u jednom preduzeću NК i КV radnik, kao i radnici sa SSS i VSS primaju platu do 540 КM ili neznatno više", tvrdi Goran Stanković, generalni sekretar Saveza sindikata RS.

Podsjeća da je minimalna plata u praksi često zloupotrijebljen institut, odnosno u nekim firmama minimalac ili nešto iznad toga primaju svi zaposleni.

"Ljudi su, dakle, prijavljeni na minimalac iako rade složenije poslove i nemaju pravo na minuli rad. Naravno da je to nepravda", ističe Stanković.

Institut najniže plate, kako kaže, predstavlja zaštitnu kategoriju, koja se primjenjuje samo kod isplate plate za NК radnike, čija plata za najjednostavniji rad i puno radno vrijeme ne prelazi utvrđeni iznos najniže plate, i kao privremena mjera, kad preduzeće zapadne u ekonomske poteškoće.

"Isplata najniže plate radnicima koji obavljaju složenije poslove (КV, SSS, VSS) predstavlja njenu zloupotrebu", kategoričan je on.

Po procjenama Saveza sindikata, samo oko 10.000 radnika bi trebalo da prima minimalac ili nešto iznad tog iznosa. Po posljednjim podacima, na platu do 550 KM bilo je prijavljeno oko 55.000 zaposlenih.

Savez sindikata RS poziva sve radnike – članove sindikata da prijave svaku vrstu eventualne zloupotrebe obračuna i isplate najniže plate (isplata najniže plate u manjem iznosu, neobračunavanje minulog rada i drugih naknada koje pripadaju radniku, isplata najniže plate КV, SSS ili VSS radnicima), kako bi zaštitili njihova prava.

Sumnje u zloupotrebe, odnosno utaju poreza, izrazio je javno i premijer RS Radovan Višković.

"Podatak da je oko 120.000 zaposlenih u realnom sektoru prijavljeno na platu do 600 KM govori o sivoj zoni", ocijenio je on.

To znači da je oko 62 odsto zaposlenih u realnom sektoru prijavljeno na plati nešto većoj od minimalca, ali u praksi poslodavci dio plata isplaćuju na ruke čime čine krivično djelo utaja poreza.

Saša Trivić, predsednik Unije udruženja poslodavaca RS, saglasan je da minimalac treba da se isplaćuje samo kod najjednostavnijih poslova.

"Međutim, kada radnici zloupotrebljavaju bolovanje mi nemamo drugi mehanizam već da isplatimo minimalnu platu", tvrdi Trivić.

Kaže da se poslodavci zalažu za povećanje poreza na dividendu kako bi oni koji zloupotrebljavaju institut minimalne plate imali manje keša na raspolaganju.

"Iz dividende izvlače pare i isplaćuju dio plata na ruke. Ali, porez na dividendu nema smisla povećati dok to ne uradi i FBiH", ističe Trivić.

(MONDO)