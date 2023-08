OŠ Sveti Sava Novi Grad: Škola po mjeri djeteta, u kojoj pobjeđuje povjerenje

Kada kažemo da su djeca naša budućnost, zamišljamo tu budućnost boljom, svjetlijom, naprednijom. Ipak, valja imati na umu da je put od djeteta do odrasle osobe koja svijet čini boljim, trnovit, nepredvidiv i prepun izazova.

Izvor: mondo.ba

Na tom putu ključnu ulogu ima škola. Ona je sigurno mjesto gdje, osim školskih predmeta, učimo ključne životne vještine - toleranciju, komunikaciju, prijateljstvo... Zato je prosveta poziv, a ne samo zanimanje ili puki posao.

Vođeni željom da ove jeseni uradimo nešto drugačije, odlučili smo da naše vrijeme, kanale kojima dopiremo do vas - čitalaca i sve ostale "medijske resurse" usmjerimo ka školarcima.

Želimo da, zajedno s vama, pomognemo učenicima, a za prvu akciju, koju smo nazvali "Obraduj đaka" odabrali smo Osnovnu školu Sveti Sava iz Novog Grada.

Izvor: mondo.ba

"U okviru naše ustanove, pored centralne škole, postoji i šest područnih odjeljenja. U pet se realizuje vaspitno-obrazovni rad u razrednoj nastavi, dok se u jednom područnom odjeljenju realizuje rad i u razrednoj i u predmetnoj nastavi. Ovog septembra upisan je tačno 561 učenik. Područne škole se nalaze u selima Rudice, Gornji Rakani, Mala Novska Rujiška, Velika Rujiška, Blatna i Rašće", objašnjava nam direktorka Milana Todić, koja je našu ekipu dočekala zajedno sa sekretarom Jelenom Drljačom i pomoćnikom direktora Adrijanom Graonić.

Izvor: mondo.ba

U posjetu smo došli krajem avgusta, pa u školi nije bilo đaka, ali se ispred ulaza igralo desetak mališana, jasno nam dajući do znanja da ovo mjesto vide kao svoje sigurno, zabavno igralište, gdje rado provode vrijeme.

Prolazeći kroz hodnike vidimo svježe okrečene zidove, a na njima veliki broj pehara, priznanja i nagrada. Svaka prostorija "personalizovana" je učeničkim radovima - crtežima, kolažima, ručno oslikanim plakatima. U centralnom holu nalazi se i štand za prodaju limunade.

Izvor: mondo.ba

"Neke od pehara i nagrada su osvojili nastavnici, a neke učenici. Mnoštvo je sportskih, a priličan broj je i sa Malih olimpijskih igara. Mi smo jedna od rijetkih škola koja na tim igrama učestvuje u svim sportovima. Naši učenici učestvuju u svim ekipnim sportovima, a dobre rezultate imamo i u atletici, gimnastici...", kaže direktorka.

S druge strane, postižu izuzetne rezultate i u nastavnim aktivnostima - posebno iz predmeta srpski jezik, matematika, fizika, informatika. Svi učenici koji su prošle godine išli na takmičenja, plasirali su se i na republički nivo, što je izuzetan uspjeh na koji su svi ponosni.

"U našoj školi djeluju dramska, literarna, muzička, recitatorska, ekološka, informatička, novinarska i folklorna sekciju, kao i sekcija stari zanati. Sve međusobno sarađuju... Na primjer, u okviru ekološke sekcije, koju vodi nastavnica biologije Tijana Blagojević, đaci su pokrenuli štand za limunadu. Prodavali su je po simboličnoj cijeni, pa su onda skupili za limun za naredni petak. Škola im je dala početni kapital, pa su oni kasnije od zarade kupili cjediljke i šta im već treba. I to je zaživjelo, odjednom svi piju limunadu na velikom odmoru, umjesto gaziranih pića... Djeca iz druge sekcije, koju vodi nastavnica tehničkog su napravili štand, djeca sa likovne sekcije su ga oslikala, tako da su svi učestvovali...", priča nam direktorka ne krijući ponos i dodaje:

Izvor: mondo.ba

"Mali informatičari, na čelu s nastavnicom Gordanom Vujanović postižu odlične rezultate. Ona njih nekako prepozna već u nižim razredima, "brusi" tokom viših razreda i vodi ih na sva takmičenja koja postoje u našoj državi. S velikim entuzijazmom i posvećenošću radi s njima, a zauzvrat svi zajedno postižu zaista sjajne rezultate i osvajaju nagrade. Ona je žena koja ima svojih četvoro djece, ali sve ih gleda kao svoje. Treći dan njene slave rezervisan je za njene male informatičare, a i inače dolaze kod nje po završetku osnovne škole na instrukcije, pa i po savjete".

Malim informatičarima potrebni su novi kompjuteri, kako bi njihov talenat i kreativnost dosegli pun kapacitet. Za sada, oni uče, rade i osvajaju nagrade s velikim entuzijazmom, ali na starim računarima i opremi koju je odavno pregazilo vrijeme.

Bez telefona za vrijeme nastave

Prošle godine u nekoliko odjeljenja, odjeljenske starješine su odlučile, u saradnji sa roditeljima, da zabrane upotrebu mobilnih telefona tokom nastave.

"Odjeljenjski starješina ujutro u jednu kutiju pokupi sve telefone i stavlja ih u ormar. Ključ tog ormara ima razrednik i jedan učenik ili učenica, koji uživaju povjerenje odjeljenjskog starješine. Telefoni se odlažu prije prvog časa, a dobiju ih nazad kad završe sa časovima za taj dan. Roditelji su, naravno, upoznati i saglasni s tim. Rezultat je da učenici tih odjeljenja mnogo više komuniciraju, provode vrijemena zajedno, njihova kultura komunikacije je na mnogo višem nivou. Odlučili smo da to bude pravilo na nivou škole i od ove školske godine to će biti pravilo za sva odjeljenja", ističe naša sagovornica.

Izvor: mondo.ba

U planu je i uvođenje "ekološke patrole".

"Djeca će biti zadužena za čišćenje dvorišta, jer želimo da im izgradimo svijest da je ovo naša škola, naša priroda i naša odgovornost. Nakon nastave u našem dvorištu se skupljaju i đaci iz škole, ali i druga djeca iz grada, i često ostave za sobom mnogo smeća. Međutim, ako oni budu zaduženi za čišćenje, sigurno će drugačije razmišljati i preventivno djelovati ubuduće".

Izvor: mondo.ba

Svi đaci dobijaju besplatne udžbenike, a sve to zahvaljujući internoj akciji koju su nazvali "Pokloni knjigu, pomozi drugu".

"Svakog juna učenici u biblioteku donose knjige iz razreda koji su završili, a uzimaju knjige za naredni razred. Naravno, neki roditelji kupe svom djetetu nove knjige, a onda i njih poklone kad završe razred, pa tako obnavljamo fond. Ako bude viška (a uglavnom bude), te knjige stavimo na raspolaganje drugim školama", dodaje direktorka.

Ističe i da obrazovnog kadra u školi ima dovoljno, ali se s vremena na vrijeme otvori poneko mjesto i prilika da se osvježi tim.

"Dobra stvar je što nam raste broj odjeljenja, pa samim tim raste i potreba za novim radnicima, a raste i broj grupa u produženom boravku, odnosno zainteresovanost učenika i roditelja. Ideja je da u produženom boravku imamo maksimalan broj učenika i grupa, kako bismo na taj način obezbijedili dopunu norme za naše predmetne nastavnike, koji će u jednom trenutku ostati bez dijela norme u predmetnoj nastavi.

Izvor: mondo.ba

Imamo kvalitetan nastavni kadar, to su sve ljudi koji su posvećeni svom poslu i vole da uče i rade. Kada ljudi ovaj posao obavljaju savjesno i odgovorno, ni rezultati neće izostati. Pogotovo u malim sredinama, gdje se ljudi međusobno poznaju, pa često možemo i preventivno djelovati. Učitelji i nastavnici izuzetno dobro sarađuju, tako da kad djeca dođu u 6. razred, nastavnici već znaju u čemu su dobri, gdje treba intenzivirati određeni segment ili pripomoći..."

Nastavnici i svi zaposleni blisko sarađuju sa kolegama iz škole Vuk Karadžić, a rivalstvo, kažu, postoji samo u sportskim takmičenjima.

"Ono po čemu je naša škola posebna je što imamo jednu izuzetno osjetljivu kategoriju učenika, odnosno posebno odjeljenje u kome se trenutno školuju tri učenika sa određenim razvojnim poteškoćama i smetnjama. Sa njima radi defektolog", dodaje Todić.

Školu pohađa i 30 učenika koji su u stanju socijalne potrebe. Njih želimo da, uz vašu pomoć, posebno obradujemo poklonima i opremom za novu školsku godinu, kako bismo svi zajedno učinili da se osjećaju voljeno, prihvaćeno i da im damo do znanja da nisu sami, napušteni ili zaboravljeni. Ukoliko želite da se uključite, KLIKNITE OVDJE da saznate kako možete da pomognete.

Ova škola je bila jedna od četiri najteže pogođene u poplavama 2014. godine. Obnova dijela škole je finansirana u okviru projekta UNDP-a ali ostao je stari školski namještaj, koji je dotrajao i koji su do sada koristile nebrojene generacije đaka...

Nemili događaj iz maja ove godine koji se odigrao u beogradskoj školi Vladislav Ribnikar, bacio je sjenku na bezbrižne školske dane, a pod lupu javnosti dospjeli su brojni problemi u školstvu u cijelom regionu.

"Nakon tog događaja mi smo imali konkretne poteze. Multisektorski tim koji funkcioniše na području opštine je obišao sve škole, te nam uputio pohvale za pravovremenu i adekvatnu reakciju jer smo preduzeli konkretne mjere odmah naredno jutro nakon tog događaja. U kontinuitetu radimo i sa roditeljima i sa učenicima i sa nastavnicima, tako da nije slučajno što smo mi bili spremni da odmah reagujemo. To je rezultat kontinuiranog rada pedagoško-psihološke službe, komunikacije između nastavnika, roditelja i učenika", ističe naša sagovornica.

Dodaje i da je izuzetno ponosna što se kroz cijeli proces pokazalo da đaci imaju povjerenja u svoje nastavnike.

Izvor: mondo.ba

Pomoćnik direktora Adrijana Graonić nam je navela primjer za to.

"Prošle godine se pojavio profil na Instagramu, gdje su objavljivani određeni, uslovno rečeno, tračevi, dječija ogovaranja, ko je glup, ko se kako obukao... ništa opasno ni strašno, ali dovoljno da povrijedi osjetljivu djecu. Naravno, niko od nas nije znao za to, ali su učenici svom odjeljenskom starješini prijavili. Imali su povjerenja u razrednu, i to je najvažnije. Imali smo nekoliko razgovora o tome, osvijestili smo im da to može nekog ozbiljno da povrijedi i profil je ugašen nakon dva dana".

Nakon posjete ovoj školi još dugo je s nama ostao osjećaj topline, a vratila nam se i pomalo poljuljana vjera u ljude. Osjetili smo da ovdje rade ljudi kojima je istinski stalo do djece, kao i da školu pohađaju djeca koja rastu u čestite, odgovorne i dobre ljude. To je budućnost kakvu želimo, i zbog toga želimo da im pomognemo.

Uključite se, pomozite nam da obradujemo što više đaka. Ukoliko želite da znate kako - kliknite OVDJE.

(MONDO)