Obustava saobraćaja u Banjaluci zbog proslave Spasovdana

Izmjena u režimu odvijanja saobraćaja u centru Banjaluke zbog obilježavanja slave grada - Spasovdana.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Kako je sopšteno iz GU Banjaluka, zbog održavanja manifestacija u okviru obilježavanja slave grada, u periodu od 28. do 30. maja doći će do izmjene saobraćaja u Ulici kralja Petra I Karađorđevića, na dijelu od Aleje Svetog Save do Ulice Marije Bursać i u Srpskoj ulici, na dijelu od Ulice kralja Petra I Karađorđevića do Ulice Ivana Franje Jukića i to:

– 28. maja 2025. godine, od 19.45 do 21.30 časova,

– 29. maja 2025. godine, od 10.30 do 12.30 časova i

u Srpskoj ulici, na dijelu od Ulice kralja Petra I Karađorđevića do Ulice I.F.Jukića i to:

– 29. maja 2025. godine, od 18.00 do 21.00 časova i

– 30. maja 2025. godine, od 19.00 do 21.30 časova.

Za vrijeme trajanja obustave saobraćaja na linijama javnog prevoza putnika koje saobraćaju Ulicom kralja Petra I Karađorđevića, dio od Aleje Svetog Save do Bulevara cara Dušana, izvrši preusmjeravanje autobusa iz smjera sjevera iz Ulice kralja Petra I Karađorđevića desno ulicama Vuka Karadžića, Ranka Šipke, lijevo na tranzit do kružnog toka, Bulevar cara Dušana i dalje registrovanom trasom, a u suprotnom smjeru autobusi saobraćaju registrovanom trasom, odnosno ulicama Kninska, Vidovdanska i dalje postojećom trasom

Za vrijeme trajanja obustave saobraćaja regulisanje i preusmjeravanje saobraćaja vršiće se na propisan način od strane pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske.

