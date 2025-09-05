logo
Olakšanje za osiguranike: FZO RS omogućio elektronski uvid u status zdravstvenog osiguranja

Autor Dušan Volaš
0

Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske omogućio je građanima da elektronskim putem, na internet stranici Fonda, provjere svoj status osiguranja.

2.jpg Izvor: MONDO

Kako su saopštili, ova opcija, dostupna u dijelu "E-servis", omogućava osiguranicima da u svakom trenutku provjere da li im poslodavac uplaćuje doprinose.

"Provjera osiguranja omogućava osiguraniku da prije posjete ljekaru provjeri svoje osiguranje, jer je prednost korišćenja ove aplikacije upravo u kontinuiranom praćenju redovnosti uplate doprinosa za zdravstveno osiguranje", navedeno jeu saopštenju.

Fond navodi kako se često dešava da osiguranici tek kod ljekara saznaju da im doprinosi nisu uplaćeni, što im stvara probleme.

"Jako je važno da građani znaju da imaju mogućnost elektronske provjere osiguranja kako bi izbjegli ove situacije u praksi", navodi se u saopštenju.

Za provjeru statusa, potrebno je unijeti jedinstveni matični broj i broj elektronske zdravstvene kartice. Ukoliko se pojavi status "DA", to znači da je osiguranje aktivno. U suprotnom, građani mogu odmah reagovati i kontaktirati poslodavca. Podaci se ažuriraju svakodnevno.

U FZO-u podsjećaju da nakon uplate doprinosa, zdravstveno osiguranje ostaje aktivno na period od dva mjeseca, pod uslovom da se obaveze redovno izmiruju. Takođe, ističu da roditelji moraju ponovo prijaviti svoju djecu na osiguranje svaki put kada promijene posao, kako bi se osigurao kontinuiran pristup zdravstvenoj zaštiti.

Iz Fonda naglašavaju da je važno da se doprinosi uplaćuju na vrijeme, a ne u posljednjem trenutku, jer je potrebno dan-dva da uplate budu vidljive u sistemu.

"Zakon je definisao da je poslodavac, u slučaju da uopšte ne isplati platu za mjesec koji je prijavio, dužan da u roku od 60 dana uplati doprinose kako zaposleni ne bi ostali bez zdravstvenog osiguranja", ističe se u saopštenju.

Dnevna provjera osiguranja važna je za svakog pojedinca, jer na taj način može pratiti kontinuitet uplate doprinosa.

"Budući da FZO RS nema mehanizme kontrole uplate doprinosa, sve eventualne nepravilnosti u vezi sa uplatom doprinosa mogu se prijaviti kontrolnim organima zaduženim za ovu oblast", zaključeno je u saopštenju.

Osim statusa osiguranja, građani na ovom servisu mogu provjeriti i termine za magnetnu rezonancu (MR) i kompjuterizovanu tomografiju (KT) ukoliko su na listi čekanja.

(Mondo)

