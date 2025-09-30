Umro novinar i bloger Slobodan Vasković

Dugugodišnji novinar i bloger Slobodan Vasković preminuo je sinoć u 63. godini.

Njegova supruga Ljiljana Kovačević, koja je takođe dugodišnja novinarka, potvrdila je za Mondo kratko da je Vasković preminuo noćas.

Na njegovom blogu je navedeno:

"Dragi naš Slobo napustio nas je i prešao na Drugu Stranu, boreći se do kraja. Detalje iz biografije su mu godinama pisali drugi, a za nas je bio i zauvijek ostaće najbolji sin, muž, otac, deda, brat, stric, ujak... Porodica", navedeno je.

Slobodan Vasković je rođen 16. novembra 1962. godine u Sarajevu. Završio je gimnaziju i srednju baletsku školu, a pri Narodnom pozorištu u Sarajevu i višu baletsku školu (1984). Bio je zaposlen u Narodnom pozorištu od 1986. do 1992. godine kao član baleta. Tokom rata bio je voditelj emisije narodne muzike "Svilen konac” na Srpskom radiju u Palama. Nakon rata prelazi da radi u Banjaluku gdje postaje dopisnik dnevnog lista "Građanin”. Potom radi kao novinar za list "Reporter”, zatim osniva magazin "Patriot', a radio je kao novinar na Federalnoj televiziji, za RTRS...

Redakcija portala Mondo izražava saučešće porodici Slobodana Vaskovića.

