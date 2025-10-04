Sunčano i malo toplije, uveče naoblačenje

U BiH će danas biti sunčano i toplije, na istoku hladnije, a poslije podne i uveče naoblačenje od zapada, koje će se širiti dalje ka svim krajevima uz postepeno jačanje južnog vjetra.

Izvor: Envato

U noći na nedjelju kiša na sjeverozapadu.

Vjetar će veći dio dana slab do umjeren zapadnih smjerova. Uveče će vjetar jačati i biti umjeren, na udare i jak, jugozapadni.

U Hercegovini prvi dio dana umjerena, na udare i jaka bura, od sredine dana vjetar će oslabiti i biti južnih smjerova, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Maksimalna temperatura vazduha od 10 na istoku do 18 na sjeverozapadu, u višim predjelima od pet stepeni Celzijusovih.

Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda navode da je jutros u Srpskoj i FBiH u nižim područjima na istoku moguća slaba kiša, a u višim slab snijeg.

Temperatura izmjerena u 8.00 časova: Šipovo, Kneževo, Ribnik, Prijedor, minus jedan, Čemerno, Drvar, Han Pijesak i Novi Grad nula, Bugojno, Bjelašnica, Sokolac, Mrkonjić Grad i Banjaluka jedan, Sarajevo, Srebrenica i Srbac tri, Gacko, Doboj četiri, Foča pet, Višegrad šest, Bileća, Bijeljina i Zvornik sedam, Mostar osam, Trebinje devet i Neum 10 stepeni Celzijusovih.

Stanje na putevima

Zbog snijega i poledice u višim planinskim predjelima i preko prevoja saobraćaj se odvija otežano, a posebno se izdvajaju dionice Han Pijesak-Vlasenica i Trnovo-foča, saopšteno je iz Auto-moto saveza /AMS/ Republike Srpske.

Iako obaveza posjedovanje zimske opreme u BiH zvanično stupa na snagu 1. novembtra, iz AMS-a apeluju na sve vozače da pripreme vozila za zimu ukoliko putuju prema planiskim područjima.

Kolovozi su klizavi i u nižim krajevima, a vidljivost smanjenja zbog mjestimične magle.

Na snazi je obustava saobraćaja na dionici Orlovci-Svale, zbog rekonstrukcije raskrsnice magistralnog, regionalnog i Omladinskog puta u Prijedoru. Vozila će se za vrijeme obustave preusmjeravati na obilaznicu označenu odgovarajućom putokaznom signalizacijom.

Zbog izvođenja radova u tunelima "Grabovica" i "Oštri vrh", na magistralnom

putu Brodar-Višegrad, saobraćaj se odvija uz izmjenjen režim vožnje.

U toku je uređenje razdjelnog pojasa na autoputu Banjaluka-Gradiška i Banjaluka-Doboj, zbog čega je izmijnjen režim saobraćaja.

Od 7.00 do 17.00 časova izvode se radovi na sanaciji kolovoza magistralnog puta Brčko-Bijeljina, gdje će se saobraćati usporeno sa privremenim prekidima u

trajanju od 10 minuta, uz privremenu postavljenu signalizaciju.

Zbog izvođenja sanacionih radova na dionici magistralnog puta Čelinac-Kotor Varoš, te na dionicama regionalnih puteva Čelinac-Ukrina i Ukrina-Klupe izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja.

Na dionici magistralnog puta Dobro Polje-Miljevina na lokalitetu male hidroelektrane B-3 izmijenjen je režim saobraćaja zbog radova.

Na magistralnom putu Donja Bukovica-Vršani i Vršani-Bijeljina izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja zbog sanacije puta. Saobraćaj se odvija naizmjenično, jednom saobraćajnom trakom uz privremeno postavljenu signalizaciju.

Izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja na magistralnom putu Srbac-Derventa zbog rehabilitacije puta.

Na dionicama magistralnih puteva Prijedor-Kozarac-Lamovita i Crkvina-Modriča radi uključivanja i isključivanja mehanizacije koja je angažovana na izgradnji autoputeva Banjaluka-Prijedor i Vukosavlje-Brčko izmijenjen je režim saobraćaja.

Zbog rekonstrukcije magistralnog puta dionica Brod na Drini-Hum, izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja.

Radi uključivanja i isključivanja mehanizacije koja je angažovana na

izgradnji autoputa na koridoru Pet ce od mosta Rudanka do tunela Putnikovo brdo 2, izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Rudanka-Doboj.

Zbog sanacije magistralnog puta Gradiška-Nova Topola-Klašnice, i izgradnje tri kružna toka na dionici Klašnice-Nova Topola izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja.

Saobraćajni režim je izmijenjen zbog izgradnje kružne raskrsnice na spoju magistralnih puteva Gradiška-Nova Topola i Čatrnja-Gradiška.

Do povremenih zastoja od 7.00 do 17.00 časova dolazi na magistralnom putu

Dobro Polje-Miljevina zbog sanacije klizišta.

Na regionalnom putu Kozarac-Mrakovica zabranjen je saobraćaj za teretna vozila, nosivosti preko 7,5 tona, zbog aktivnog klizišta na 9-tom kilometru.

Zbog aktiviranih klizišta, jednom saobraćajnom trakom, u dužini od 50 metara, saobraćaj se odvija na regionalnom putu Prnjavor-Ukrina, u mjestu Vijačani.

Na regionalnom putu Karanovac-Kneževo, u mjestu LJubačevo, zbog pojave

klizišta, saobraćaj se odvija jednom trakom u dužini od 40 metara.

Zbog opasnosti od pojave klizišta, na regionalnom putu Stari Ugljevik-Glavičice, u rejonu Starog Ugljevika zabranjen je saobraćaj za sva vozila, a za teretna vozila između preduzeća "Ruding", u mjestu Vučjak i raskrsnice u Mezgraji.

Putnička vozila se preusmjeravaju preko lokalnog puta Modran-Ugljevik Selo, a teretna magistralnim putem Suvo Polje-Donja Trnova-Glavičice-Mezgraja.

U FBiH zbog radova na sanaciji odbojne ograde uz magistralni put Zenica-Doboj, od 9.00 do 17.00 časova, vozila saobraćaju usporeno, naizmjeničnim propuštanjem.

Na magistralnom putu Konjic-Jablanica, na mostu kod tunela Crnaja, u toku su radovi na sanaciji dilatacija, zbog čega se saobraća usporeno, uz regulaciju semaforima.

Zbog sanacije kolovoza na magistralnom putu Jablanica-Blidinje putnička vozila do 3,5 tone ukupne mase saobraćaju usporeno, naizmjeničnim propuštanjem vozila

svakim danom, osim nedjelje od 7.00 do 17.30 časova.

Za vozila preko 3,5 tone ukupne mase saobraćaj je idalje obustavljen.

Radovi su aktuelni i na dionici autoputa A-1 Podlugovi-Sarajevo sjever, kao

i na magistralnim putevima Tuzla-Orašje, Jablanica-Prozor, Semizovac-Olovo, Gacko-Foča, Mostar-Čitluk i Jajce-Crna Rijeka.

Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja.

Granični prelaz Brčko je otvoren za putnička vozila do 3,5 tona.

Na graničnom prelazu Karakaj zabranjen je saobraćaj za vozila preko pet tona najveće dozvoljene mase i takva vozila se preusmjeravaju na novi most Bratoljub u Bratuncu i na granični prelaz Rača.

Šleperi i teretna motorna vozila mogu saobraćati na graničnom prelazu Šepak od 9.00 do 13.00 i od 22.00 do 6.00 časova, a vikendom samo u noćnom terminu.

