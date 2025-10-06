Pretežno oblačno, ponegdje moguća kiša

U BiH će danas biti pretežno oblačno, ponegdje sa slabom kišom, na planinama sa slabim snijegom.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Padavine se očekuju u centralnim predjelima i na istoku.

Vjetar će biti slab do umjeren, na udare pojačan, sjevernih smjerova, u Hercegovini umjerena do jaka bura, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Najviša temperatura vazduha biće od osam do 14 stepeni, na jugu do 17 stepeni Celzijusovih, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Temperatura vazduha izmjerena u 7.00 časova: Han Pijesak, Čemerno i Bjelašnica dva, Sokolac četiri, Mrkonjić Grad, Bihać, Bugojno, Drvar i Zenica pet, Novi Grad i Sarajevo šest, Prijedor sedam, Banjaluka, Višegrad, Doboj i Tuzla osam, Bijeljina devet, Bileća 10, Trebinje 11, Mostar 12 i Neum 13 stepeni Celzijusovih.

Stanje na putevima

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH kolovozi su pretežno klizavi, vidljivost je smanjena u kotlinama, duž riječnih tokova i u višim predjelima, a u usjecima je povećana opasnost od odrona.

Iz Auto-moto saveza Srpske saopšteno je da se od 7.00 do 17.00 časova izvode radovi na magistralnom putu Brčko-Bijeljina, pa se saobraćaj odvija usporeno sa prekidima od 10 minuta.

Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu Sastavci-Ustiprača saobraćaj se odvija jednom saobraćajnom trakom. Saobraćaj reguliše privremeno postavljena saobraćajna signalizacija, a brzina kretanja vozila ograničena je na 30 kilometara na čas. Na mostu je zabranjen saobraćaj za vozila čija dozvoljena masa prelazi 30 tona.

Na regionalnom putu Razboj-Rudanka, na lokaciji prevoj LJeskove vode, zbog radova, saobraćaj se za putnička vozila odvija usporeno, dok se teretna vozila preusmjeravaju na alternativni pravac preko Jelaha.

Na magistralnom putu Podromanija-Mokro-Sumbulovac-Rogoušići-Donja LJubogošta, u mjestu Rogoušići zbog izvođenja minerskih radova, dolaziće do povremene obustave saobraćaja svaki radni dan i subotom od 12.00 do 16.00 časova, u trajanju od dva puta po pet do sedam minuta.

Zbog deminiranja terena na magistralnom putu Ustiprača-Novo Goražde, kod deminerskog radilišta "Gajevi", radnim danima od 8.00 do 14.50 časova dolaziće do polučasovnih obustava saobraćaja, a vozila će se propuštati u trajanju od 10 minuta.

Zbog pojave odrona, u mjestu Donja Paležnica, na regionalnom putu Bušletić-Zelinja, saobraćaj se odvija usporeno, jednom saobraćajnom trakom.

Usljed aktiviranog klizišta, u prekidu je odvijanje saobraćaja na regionalnom putu Ugljevik-Glavičice, u mjestu Ugljevik Selo, dok je na magistralnom putu Foča-Dobro Polje u mjestu Tuhalji, saobraćaj otežan.

Do povremenih zastoja od 7.00 do 17.00 časova dolazi i na magistralnom putu Dobro Polje-Miljevina /Sijeračke stijene/ zbog sanacije klizišta.

Na regionalnom putu Karanovac-Kneževo, u mjestu LJubačevo, zbog pojave klizišta, saobraćaj se odvija jednom trakom u dužini od 40 metara. Od 9.00 do 15.00 časova dolaziće do povremene obustave saobraćaja u trajanju od 10 do 15 minuta zbog sanacije klizišta i radova na proširenju kolovozne trake.

Zbog aktiviranih klizišta, jednom saobraćajnom trakom, u dužini od 50 metara, saobraćaj se odvija na regionalnom putu Prnjavor-Ukrina, u mjestu Vijačani, a naizmjeničnim propuštanjem vozila na putu Ukrina-Gornja Vijaka.

Na regionalnom putu Priboj-granica Republika Srpska/Federacija BiH /Šibošnica/, dionica Mačkovac-Piperi zabranjeno je odvijanje saobraćaja za sva vozila zbog oštećenja mosta u Mačkovcu, te na dionici regionalnog puta Piperi-Glavičice.

Zbog radova na sanaciji kolovoza na magistralnom putu Jablanica-Blidinje /na dionici Jablanica-Kosne Luke/ putnička vozila do 3,5 tone ukupne mase saobraćaju usporeno, naizmjeničnim propuštanjem vozila svakim danom, osim nedjelje, od 7.00 do 17.30 časova. Za vozila preko 3,5 tone ukupne mase saobraćaj je obustavljen.

Radovi su aktuelni i na dionici auto-puta Podlugovi-Sarajevo sjever, kao i na magistralnim putu: Zenica-Doboj /na dionici Donja Vraca-Liješnica/, Tuzla-Orašje /Cerik/, Jablanica-Prozor /naselje Mirci/, Semizovac-Olovo, Mostar-Čitluk /na ulazu u Čitluk/ i Jajce-Crna Rijeka.

Zbog neophodnih radova obustavljen je saobraćaj na regionalnom putu Zavidovići-Kamenica i preusmjeren na alternativne pravce.

Zbog prevoza vangabaritnog tereta, mole se vozači teretnih motornih vozila da od 7.00 do 10.00 časova ne koriste putni pravac Kupres-Šuica-Tomislavgrad-Kamensko, već da koriste putni pravac Kamensko-Livno-Šuica-Kupres.

Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta.

Granični prelaz Brčko je otvoren za putnička vozila do 3,5 tona.

Na graničnom prelazu Karakaj kod Zvornika zabranjen je saobraćaj za vozila preko pet tona najveće dozvoljene mase, koja se preusmjeravaju se na novi most "Bratoljub" u Bratuncu i na prelaz Rača.

Šleperi i teretna motorna vozila mogu saobraćati na prelazu Šepak od 9.00 do 13.00 i od 22.00 do 6.00 časova.

(Srna/Mondo)