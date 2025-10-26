Danas oblačno, kiša i pljuskovi, savjetuje se oprez u vožnji

U cijeloj BiH danas će biti oblačno i kišovito, lokalno će biti jače kiše i pljuskova koji mogu biti praćeni grmljavinom.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

U Hercegovini se ponegdje očekuju obilnije padavine. Tokom dana biće i kraćih sunčanih intervala. Kiša će u narednoj noći oslabiti u većini predjela, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

U nastavku dana vjetar će biti slab do umjeren promjenljivih smjerova.

Maksimalna temperatura vazduha od 12 stepeni Celzijusovih do 19, u višim predjelima od 10.

Stanje na putevima

Saobraćaj se na većini puteva odvija po mokrim i klizavim kolovozima, pa se vozačima savjetuje da prilagode vožnju uslovima na putu.

Na dionicama koje prolaze kroz usjeke povećana je opasnost od odrona, saopšteno je iz Auto-moto saveza /AMS/ Republike Srpske.

Na magistralnom putu Dobro Polje-Miljevina, od 8.00 do 17.00 časova dolaziće do privremenih obustava saobraćaja u trajanju do 45 minuta radova na stabilizaciji kosina.

Saobraćaj je obustavljen na magistralnom putu Srbac-Derventa zbog postavljanja završnog sloja asfalta. Vozila se preusmjeravaju na putni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa.

U toku je rehabilitacija magistralnog puta Klašnice-Banjaluka i uklanjanje postojećih i nanošenje novih nosača na nadvožnjaku u Trnu. Saobraćaj na nadvožnjaku će biti zatvoren za sve kategorije vozila, kao i za pješake.

Trenutno se saobraćaj od Trna do Glamočana odvija dvosmjerno.

Na magistralnom putu Gacko-Tjentište, na lokalitetu Sastavci, zbog radova su moguće kratkotrajne obustave u trajanju do 15 minuta.

Na putu Bileća-Trebinje, lokalitet Žudojevići, u toku je sanacija kosine usjeka te se saobraća jednom trakom u dužini 300 metara, uz moguće obustave do 15 minuta.

Zbog izgradnje vodovodne mreže na dionici magistralnog puta Kozarska Dubica-Prijedor izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja.

Saobraća se po izmijenjenom režimu i na magistralnom putu Brodar-Višegrad zbog izvođenja radova u tunelima "Grabovica" i "Oštri vrh".

Zbog uređenja razdjelnog pojasa izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja na autoputu Banjaluka-Gradiška i Banjaluka-Doboj.

U toku je sanacija kolovoza na magistralnom putu Brčko-Bijeljina, zbog čega dolazi

do povremene obustave saobraćaja, dok se na mostu na graničnom prelazu Rača saobraća jednom trakom od 7.00 do 17.00 časova.

Zbog sanacionih radova na dionici magistralnog puta Čelinac-Kotor Varoš, te na dionicama regionalnih puteva Čelinac-Ukrina i Ukrina-Klupe izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja.

Izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja zbog radova na dionici magistralnog puta Dobro Polje-Miljevina na lokalitetu male hidroelektrane B-3.

Saobraćajni režim izmijenjen je na dionicama magistralnog puta Dragotinja-Prijedor i na dionici regionalnog puta Orlovača-Trnopolje zbog rekonstrukcije raskrsnice na ukrštanju navedenih puteva i Omladinskog puta u Prijedoru.

Na magistralnom putu Donja Bukovica-Vršani i Vršani-Bijeljina izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja zbog sanacije puta. Saobraćaj se odvija naizmjenično, jednom saobraćajnom trakom uz privremeno postavljenu signalizaciju.

Na dionicama magistralnih puteva Prijedor-Kozarac-Lamovita i Crkvina-Modriča radi uključivanja i isključivanja mehanizacije koja je angažovana na izgradnji autoputeva Banjaluka-Prijedor i Vukosavlje-Brčko izmijenjen je režim saobraćaja.

Zbog rekonstrukcije magistralnog puta Brod na Drini-Hum izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja.

Zbog rehabilitacije magistralnog puta Gradiška–Nova Topola–Klašnice, i izgradnje tri kružna toka na dionici Klašnice-Nova Topola izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja.

U toku je izgradnja kružne raskrsnice na spoju magistralnih puteva Gradiška-Nova Topola i Čatrnja-Gradiška, zbog čega je takođe izmijenjen režim u odvijanju saobraćaja.

Radi izvođenja bušačko-minerskih radova na kamenolomu "Han Derventa", od 12.00 do 16.00 časova dolaziće do privremene obustave saobraćaja na magistralnom putu Lapišnica-LJjubogošta, u mjestu Donja LJubogošta, opština Pale i to u dva intervala u trajanju od pet do sedam minuta.

Na regionalnom putu Kozarac-Mrakovica zabranjen je saobraćaj za teretna vozila, nosivosti preko 7,5 tona, zbog aktivnog klizišta na 9-tom kilometru.

Zbog aktiviranih klizišta, jednom saobraćajnom trakom, u dužini od 50 metara, saobraćaj se odvija na regionalnom putu Prnjavor-Ukrina, u mjestu Vijačani.

Na regionalnom putu Karanovac-Kneževo, u mjestu LJubačevo, zbog pojave klizišta, saobraćaj se odvija jednom trakom u dužini od 40 metara.

Zbog opasnosti od pojave klizišta, na regionalnom putu Stari Ugljevik-Glavičice, u rejonu Starog Ugljevika zabranjen je saobraćaj za sva vozila, a za teretna vozila između preduzeća "Ruding", u mjestu Vučjak i raskrsnice u Mezgraji.

Putnička vozila se preusmjeravaju preko lokalnog puta Modran-Ugljevik Selo, a teretna magistralnim putem Suvo Polje-Donja Trnova-Glavičice-Mezgraja.

U FBiH saobraćaj je privremeno obustavljen zbog saniranja aktivnog klizišta na regionalnom putu Ostrožac–Buturović Polje. Alternativni pravci su u funkciji.

Radovi su aktuelni i na dionici autoputa A-1 Podlugovi-Sarajevo sjever, kao

i na magistralnim putevima Zavidovići-Vozuća, Jablanica-Blidinje, Jablanica-Prozor, Semizovac-Olovo, Mostar-Čitluk i Jajce-Crna Rijeka.

Na graničnim prelazima nema dužih čekanja.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tona.

Na graničnom prelazu Karakaj zabranjen je saobraćaj za vozila preko pet tona najveće dozvoljene mase i takva vozila preusmjeravaju se na novi most Bratoljub u Bratuncu i na granični prelaz Rača.

Šleperi i teretna motorna vozila mogu saobraćati na graničnom prelatzu Šepak od 9.00 do 13.00 i od 22.00 do 6.00 časova, a vikendom samo u noćnom terminu.