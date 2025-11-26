Dolina Neretvice podnovo odsječna: Nabujala rijeka odnijela dionicu puta Ostrožac - Fojnica (FOTO/VIDEO)

Rast nivoa vodotoka pritoka Neretve ponovno je izazvao veliku štetu, posebno u dolini Neretvice. Nabujala rijeka odnijela je dio regionalnog puta Ostrožac – Fojnica i poplavila nekoliko stambenih objekata.

Izvor: Facebook/Buturović - Polje

Nova trasa regionalnog puta od Košpine luke do Srijanskog mosta uništena je na više mjesta i u cijelosti je neprohodna. Nova trasa izgrađena je nakon što su katastrofalne poplave prošle godine doslovce odnijele staru saobraćajnicu.

Sa Facebook stranice Buturović Polje kritikuju izostanak radova na zaštiti obale, navodeći: "Više od godinu dana nakon poplava iz oktobra 2024. godine, nije izgrađen nijedan potporni zid niti ugrađen nijedan gabion".

Tokom noći došlo je do naglog rasta vodostaja rijeke Neretve i njenih pritoka duž cijelog toka od Glavatičeva do Gabele u Hercegovini. Situacija je najozbiljnija u Donjoj Drežici, gdje je voda prodrla u kuće i u toku je evakuacija stanovništva.

Prema podacima Operativnog centra Uprave civilne zaštite i vatrogastva HNK, na snazi su izvanredne mjere obrane od poplava na rijeci Trebižat. Redovne mjere obrane od poplava su na snazi na rijeci Neretvi u Glavatičevu, kao i na rijeci Buni i rijeci Radobolji.

Operativni centar Konjic je saopštio da je mehanizacija izašla na teren i da se izvode radovi na sanaciji regionalnog puta Ostrožac – Fojnica. Ekipe intenzivno rade na otklanjanju problema, a prema trenutnim procjenama, očekuje se da bi saobraćaj na toj dionici mogao biti uspostavljen do kraja dana.