Pretežno oblačno i toplije, oprez u saobraćaju zbog klizavih kolovoza

Republiku Srpsku i FBiH veći dio dana očekuje promjenljivo oblačno vrijeme uz sunčane periode, posebno na sjeveru, a biće i malo toplije.

Izvor: Facebook/screenshot

Lokalno oko rijeka i po kotlinama očekuje se jutarnja magla, koja se ponegdje na istoku može duže zadržati uz hladnije vreme. U Hercegovini oblačno, a samo ponegdje može pasti i malo kiše, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Vjetar slab do umjeren južnih smjerova.

Najviša dnevna temperatura vazduha od pet na istoku do 12 ponegdje u Krajini i na jugu, a u višim predjelima od dva stepena Celzijusova.

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, jutros preovladava pretežno oblačno vrijeme.

Bjelašnica je jutros bila najhladnija sa minus tri stepena koliko je izmjereno u 7.00 časova, a zatim Novi Grad sa minus dva.

Nula stepeni je u isto vrijeme izmjerena u Prijedoru i Rudom, jedan na Sokocu, u Gacku, Foči, Šipovu, na Han Pijesku, u Drvaru, Bugojnu, Zenici, Sanskom Mostu i na Ivan sedlu, dva u Srebrenici, Čemernu, u Bijeljini, Driniću i Banjaluci, tri u Kneževu, Doboju, Mrkonjić Gradu, Ribniku, Sarajevu, Livnu i Tuzli, četiri u Bileći, šest u Mostaru, sedam u Trebinju i 10 stepeni u Bihaću.

Snijeg se u mnogim mjestima još nije otopio, njegova visina na Han Pijesku je 33 centimetra, na Čemernu 25, u Kneževu i Šipovu 23, u Foči 20, u Mrkonjić Gradu 19, na Sokocu 18, u Rudom 14, u Doboju i Ribniku 11, u Gacku devet, u Srebrenici, Bijeljini, Novom Gradu i Višegradu šest, u Prijedoru i Driniću tri i u Banjaluci dva centimetra.

Stanje na putevima

Na većini puteva u Republici Srpskoj i FBiH vozi se po mokrim i klizavim kolovozima, a u višim predjelima i preko prevoja mogući su nailasci na poledicu, saopšteno je iz Auto-moto saveza /AMS/ Srpske.

U toku su radovi na sanaciji magistralnog puta Rača-Bijeljina u rejonima Balatuna i Trnjaka, pa se vozi usporeno sa privremenim prekidima u trajanju od 10 minuta. Naizmjenično se vozi i na mostu na graničnom prelazu Rača od 7.00 do 17.00 časova.

Zbog sanacije klizišta uz magistralni put Dobro Polje – Miljevina izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja, kao i na auto-putu Banjaluka-Gradiška i Banjaluka-Doboj gdje je u toku uređenje razdjelnog pojasa.

Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu Sastavci-Ustiprača saobraćaj se odvija jednom saobraćajnom trakom. Brzina kretanja vozila ograničena je na 30 kilometara na čas. Preko mosta zabranjen je saobraćaj za vozila čija dozvoljena masa prelazi 30 tona.

Na regionalnom putu Doboj-Stanari na lokaciji prevoj LJeskove vode saobraćaj se za putnička vozila odvija usporeno, dok se teretna vozila preusmjeravaju na alternativni pravac preko Jelaha.

Usljed klizišta jednog trakom vozi se na regionalnim putnim pravcima Karanovac-Kneževo u mjestu LJubačevom, Prnjavor-Ukrina u Vijačanima.

Zbog aktiviranog klizišta, u prekidu je odvijanje saobraćaja na regionalnom putu Ugljevik-Glavičice, u mjestu Ugljevik Selo, dok je na magistralnom putu Foča-Dobro Polje u mjestu Tuhalji, saobraćaj otežan.

Deminiranja su akutelna u kamenolomu Han Derventa na magistralnom putu dionica Lapišnica-LJubogošta u mjestu Donja LJubogošta i u Rogoušićima na magistralnom putu Podromanija-Sumbulovac-Donja LJubogošta.

U FBiH je na magistralnom putu Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do tri i po tone, dok je za vozila veće nosivosti i dalje na snazi obustava.

Na graničnim prelazima jutros nema zadržavanja.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do tri i po tone.

Granični prelaz Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.

(Srna/Mondo)