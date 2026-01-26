Vrijeme danas: Promjenljivo oblačno uz temperaturu do 11 stepeni

U Republici Srpskoj i FBiH danas će biti promjenljivo oblačno i uglavnom suvo vrijeme, sa tempereturom vazduha do 11 stepeni.

Izvor: Bojan Rečević, Srna

Slaba kiša premještaće se od zapada ka sjeveru, a uveče i u narednoj noći padaće ponegdje na istoku, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Vjetar će biti slab i promjenljiv, a krajem dana na sjeveru postepeno će jačati sjeverni vjetar.

Najviša dnevna temperatura vazduha od pet do 11 stepeni Celzijusovih.

STANJE NA PUTEVIMA

Putevi u Republici Srpskoj i FBiH jutros su prohodni ali se zbog obilnih padavina i velike količine vode na kolovozima saobraćaj odvija otežano u većini krajeva, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Najteži uslovi za vožnju su u Istočnoj Ilidži i Istočnom Novom Sarajevu, a izdvajamo regionalni put Lukavica-Vraca. Otežano se vozi i putem Kaonik-Kiseljak /Jehovac/ i na ulazu u Zenicu, podvožnjak Blatuša.

U Hercegovini se voda povlači, ali iz AMS-a upozoravaju na povremeno jake udare vjetra.

Preko prevoja kolovozi su zasniježeni i prohodni.

Gusta magla dodatno usporava vožnju duž rijeka, posebno na širem području Banjaluke i Prijedora.

Povećana je opasnost od odrona, posebno na dionicama Karanovac-Kneževo-Turbe, Banjaluka-Crna Rijeka-Jajce, Sarajevo-Foča, Rogatica-Ustiprača-Višegrad i Brodar-Rudo.

U toku su radovi na sanaciji magistralnog puta Rača-Bijeljina u rejonima Balatuna i Trnjaka, pa se vozi usporeno sa privremenim prekidima u trajanju od 10 minuta. sova.

Zbog sanacije klizišta uz magistralni put Dobro Polje – Miljevina izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja, kao i na auto-putu Banjaluka-Gradiška i Banjaluka-Doboj gdje je u toku uređenje razdjelnog pojasa.

Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu Sastavci-Ustiprača saobraćaj se odvija jednom saobraćajnom trakom. Brzina kretanja vozila ograničena je na 30 kilometara na čas. Preko mosta zabranjen je saobraćaj za vozila čija dozvoljena masa prelazi 30 tona.

Na regionalnom putu Doboj-Stanari na lokaciji prevoj LJeskove vode saobraćaj se za putnička vozila odvija usporeno, dok se teretna vozila preusmjeravaju na alternativni pravac preko Jelaha.

Usljed klizišta jednog trakom vozi se na regionalnim putnim pravcima Karanovac-Kneževo u mjestu LJubačevom, Prnjavor-Ukrina u Vijačanima.

Zbog aktiviranog klizišta, u prekidu je odvijanje saobraćaja na regionalnom putu Ugljevik-Glavičice, u mjestu Ugljevik Selo, dok je na magistralnom putu Foča-Dobro Polje u mjestu Tuhalji, saobraćaj otežan.

Deminiranja su akutelna u kamenolomu Han Derventa na magistralnom putu dionica Lapišnica-LJubogošta u mjestu Donja LJubogošta i u Rogoušićima na magistralnom putu Podromanija-Sumbulovac-Donja LJubogošta.

U FBiH je na magistralnom putu Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do tri i po tone, dok je za vozila veće nosivosti i dalje na snazi obustava.

Na graničnim prelazima jutros nema zadržavanja.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do tri i po tone.

Granični prelaz Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.