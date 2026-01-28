Povećan broj pacijenata sa respiratornim infekcijama u banjalučkim ambulantama

U ambulantama porodične medicine banjalučkog Doma zdravlja u januaru je zabilježen povećan broj pacijenata sa respiratornim infekcijama, što je uobičajeno za ovaj period godine, rekla je načelnik Službe porodične medicine Anastasija Stokanović.
Stokanovićeva je navela da je riječ uglavnom o virusnim infekcijama koje se prenose kapljičnim putem, zbog čega se lako šire u kolektivima. Pacijenti se, dodala je ona, najčešće javljaju sa simptomima povišene tjelesne temperature, ponekad praćene groznicom, opštom slabošću i malaksalošću.
"Čest je kašalj, uglavnom nadražajnog karaktera, ali kod određenog broja pacijenata može biti praćen iskašljavanjem. Mogu se javiti i glavobolja, bolovi u kostima i mišićima. Rjeđi su simptomi gastrointestinalnog trakta, poput proliva, mučnine i povraćanja", napomenula je Stokanovićeva.
Ona je istakla da se u ambulante javljaju pacijenti svih životnih dobi, te da se u ovom periodu očekuje veći priliv predškolske i školske djece, s obzirom na početak drugog polugodišta i povratak u školske klupe.
Stokanovićeva je pojasnila da ove virusne infekcije mogu biti uzrokovane različitim virusima.
"Najčešći uzročnici su rinovirusi, koronavirusi, virusi parainfluence, adenovirusi, respiratorni sincicijski virus i drugi. Klinička slika je uglavnom slična", navela je Stokanovićeva i dodala da se u Službi porodične medicine ne vrši testiranje na virus korona, ali da je sigurno da među pacijentima ima i onih sa ovom vrstom infekcije.
Ona je rekla da obične virusne prehlade najčešće prolaze spontano, te da se tjelesna temperatura uglavnom normalizuje nakon tri dana, dok se potpuni oporavak očekuje u roku od pet do sedam dana.
Stokanovićeva je ukazala na važnost jačanja imuniteta u čemu je značajna izbalansirana ishrana bogata vitaminima, naročito vitaminom C.