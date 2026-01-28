Povećan broj pacijenata sa respiratornim infekcijama u banjalučkim ambulantama

U ambulantama porodične medicine banjalučkog Doma zdravlja u januaru je zabilježen povećan broj pacijenata sa respiratornim infekcijama, što je uobičajeno za ovaj period godine, rekla je načelnik Službe porodične medicine Anastasija Stokanović.

Izvor: MONDO/Dragana Božić

Stokanovićeva je navela da je riječ uglavnom o virusnim infekcijama koje se prenose kapljičnim putem, zbog čega se lako šire u kolektivima. Pacijenti se, dodala je ona, najčešće javljaju sa simptomima povišene tjelesne temperature, ponekad praćene groznicom, opštom slabošću i malaksalošću.

"Čest je kašalj, uglavnom nadražajnog karaktera, ali kod određenog broja pacijenata može biti praćen iskašljavanjem. Mogu se javiti i glavobolja, bolovi u kostima i mišićima. Rjeđi su simptomi gastrointestinalnog trakta, poput proliva, mučnine i povraćanja", napomenula je Stokanovićeva.

Ona je istakla da se u ambulante javljaju pacijenti svih životnih dobi, te da se u ovom periodu očekuje veći priliv predškolske i školske djece, s obzirom na početak drugog polugodišta i povratak u školske klupe.

Stokanovićeva je pojasnila da ove virusne infekcije mogu biti uzrokovane različitim virusima.

"Najčešći uzročnici su rinovirusi, koronavirusi, virusi parainfluence, adenovirusi, respiratorni sincicijski virus i drugi. Klinička slika je uglavnom slična", navela je Stokanovićeva i dodala da se u Službi porodične medicine ne vrši testiranje na virus korona, ali da je sigurno da među pacijentima ima i onih sa ovom vrstom infekcije.

Ona je rekla da obične virusne prehlade najčešće prolaze spontano, te da se tjelesna temperatura uglavnom normalizuje nakon tri dana, dok se potpuni oporavak očekuje u roku od pet do sedam dana.

Stokanovićeva je ukazala na važnost jačanja imuniteta u čemu je značajna izbalansirana ishrana bogata vitaminima, naročito vitaminom C.