Vrijeme danas: Toplije od prosjeka, naveče stižu padavine i snijeg u planinama

U Republici Srpskoj i FBiH danas će preovladavati promjenljivo oblačno vrijeme, ponegdje uz slabu kišu, a na sjeveru i istoku biće sunčanih perioda i toplije od prosjeka.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Jače naoblačenje ovečkuje se u večernjim časovima, koje će se od jugozapada širiti ka većini predjela i usloviti nove padavine, kišu u nižim, a susnježicu i snijeg u višim predjelima. Na sjeveru ostaje uglavnom suvo.

Maksimalna temperatura vazduha od osam stepeni na jugoistoku do 14 na sjeveroistoku, u višim predjelima četiri stepena Celzijusova, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Vjetar će biti slab do umjeren, tokom jutra od jugozapada ka istoku i pojačan južnih smjerova. Poslije podne vjetar u skretanju na sjeverne smjerove, slabog do umjerenog intenziteta.

U Republici Srpskoj i FBiH jutros preovladava umjereno do pretežno oblačno. Lokalni pljuskovi registrovani su na zapadu i sjeveru Hercegovine, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

STANJE NA PUTEVIMA

Kolovozi su jutros mokri i klizavi, magla smanjuje vidljivost u kotlinama, ali se saobraćaj odvija nesmetano osim na dionicama na kojima se izvode radovi, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

U toku je sanacija magistralnog puta Rača-Bijeljina u rejonima Balatuna i Trnjaka, pa se vozi usporeno sa privremenim prekidima u trajanju od 10 minuta.

Zbog sanacije klizišta uz magistralni put Dobro Polje – Miljevina izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja, kao i na auto-putu Banjaluka-Gradiška i Banjaluka-Doboj gdje je u toku uređenje razdjelnog pojasa.

Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu Sastavci-Ustiprača saobraćaj se odvija jednom saobraćajnom trakom. Brzina kretanja vozila ograničena je na 30 kilometara na čas. Preko mosta zabranjen je saobraćaj za vozila čija dozvoljena masa prelazi 30 tona.

Na regionalnom putu Doboj-Stanari na lokaciji prevoj LJeskove vode saobraćaj se za putnička vozila odvija usporeno, dok se teretna vozila preusmjeravaju na alternativni pravac preko Jelaha.

Usljed klizišta jednog trakom vozi se na regionalnim putnim pravcima Karanovac-Kneževo u mjestu LJubačevom, Prnjavor-Ukrina u Vijačanima.

Zbog aktiviranog klizišta, u prekidu je odvijanje saobraćaja na regionalnom putu Ugljevik-Glavičice, u mjestu Ugljevik Selo, dok je na magistralnom putu Foča-Dobro Polje u mjestu Tuhalji, saobraćaj otežan.

Minerski radovi izvode se u kamenolomu u Rogoušićima na magistralnom putu Podromanija-Sumbulovac-Donja LJubogošta, kao i u mjestu LJubogošta na magistarlnom putu Podromanija-LJubogošta.

U FBiH je na magistralnom putu Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do tri i po tone, dok je za vozila veće nosivosti i dalje na snazi obustava.

Kada je riječ o graničnim prelazima, jutros zadržavanja nema.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do tri i po tone.

Granični prelaz Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.

Vozačima je savjetovano da voze oprezno, te da vožnju prilagode stanju i uslovima na putu.