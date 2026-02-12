Hrvatska daje 6.75 miliona evra za most kod Čapljine i letove između Zagreba i Mostara

Hrvatska ulaže 6,75 miliona evra u most kod Čapljine i avio-liniju Mostar–Zagreb

Izvor: Shutterstock

Potpredsjednik Vlade Hrvatske i ministar mora, saobraćaja i infrastrukture Oleg Butković danas je u Čapljini i Mostaru potpisao dva sporazuma o finansijskoj podršci projektima u Bosni i Hercegovini, ukupne vrijednosti 6,75 miliona evra. Sredstva su namijenjena izgradnji mosta preko Neretve, kao i održavanju redovne avio-linije između Mostara i Zagreba.

Planirani most u blizini Čapljine trebalo bi da unaprijedi saobraćajnu povezanost grada i smanji opterećenje na magistralnom putu M-17, koji predstavlja važnu vezu između Hrvatske i BiH. Istovremeno, finansiranjem letova biće obezbijeđeno da Croatia Airlines i dalje saobraća tri puta sedmično na relaciji Mostar–Zagreb.

Butković je istakao da je cilj zajednička realizacija infrastrukturnih projekata koji će poboljšati putnu i vazdušnu povezanost, naglašavajući značaj mostarskog aerodroma za stanovništvo pograničnih područja. Prema njegovim riječima, kvalitetna saobraćajna infrastruktura direktno utiče na životni standard i privredni razvoj.

Govoreći o drugim ulaganjima, podsjetio je da je prošle godine završena saobraćajnica koja povezuje Ravno sa Hrvatskom, vrijedna više od sedam miliona evra. U pripremi su i novi projekti cestovnog povezivanja na pravcima Aržano–BiH i Hutovo, čija je procijenjena vrijednost oko 25 miliona evra, a koji bi trebalo dodatno da unaprijede regionalnu saobraćajnu mrežu.

(Index/Mondo)