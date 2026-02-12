logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Hrvatska daje 6.75 miliona evra za most kod Čapljine i letove između Zagreba i Mostara

Hrvatska daje 6.75 miliona evra za most kod Čapljine i letove između Zagreba i Mostara

Autor Haris Krhalić
0

Hrvatska ulaže 6,75 miliona evra u most kod Čapljine i avio-liniju Mostar–Zagreb

croatia airlines Izvor: Shutterstock

Potpredsjednik Vlade Hrvatske i ministar mora, saobraćaja i infrastrukture Oleg Butković danas je u Čapljini i Mostaru potpisao dva sporazuma o finansijskoj podršci projektima u Bosni i Hercegovini, ukupne vrijednosti 6,75 miliona evra. Sredstva su namijenjena izgradnji mosta preko Neretve, kao i održavanju redovne avio-linije između Mostara i Zagreba.

Planirani most u blizini Čapljine trebalo bi da unaprijedi saobraćajnu povezanost grada i smanji opterećenje na magistralnom putu M-17, koji predstavlja važnu vezu između Hrvatske i BiH. Istovremeno, finansiranjem letova biće obezbijeđeno da Croatia Airlines i dalje saobraća tri puta sedmično na relaciji Mostar–Zagreb.

Butković je istakao da je cilj zajednička realizacija infrastrukturnih projekata koji će poboljšati putnu i vazdušnu povezanost, naglašavajući značaj mostarskog aerodroma za stanovništvo pograničnih područja. Prema njegovim riječima, kvalitetna saobraćajna infrastruktura direktno utiče na životni standard i privredni razvoj.

Govoreći o drugim ulaganjima, podsjetio je da je prošle godine završena saobraćajnica koja povezuje Ravno sa Hrvatskom, vrijedna više od sedam miliona evra. U pripremi su i novi projekti cestovnog povezivanja na pravcima Aržano–BiH i Hutovo, čija je procijenjena vrijednost oko 25 miliona evra, a koji bi trebalo dodatno da unaprijede regionalnu saobraćajnu mrežu.

(Index/Mondo)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Hrvatska Čapljina Mostar

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ