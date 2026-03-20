Temperatura do 17 stepeni: Toplo i promjenljivo oblačno, na jugu sunčano uz jaku buru

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas će biti promjenljivo oblačno uz sunčane periode i toplo.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

U brdsko-planinskim krajevima ponegdje očekuje se prolazna kiša ili slab pljusak, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Na jugu preovladavaće sunčano, ali i dalje vjetrovito uz jaku buru, dok će u ostalim krajevima duvati slab do umjeren vjetar.

Najviša dnevna temperatura biće od sedam do 12, na jugu do 17 stepeni Celzijusovih.

STANJE NA PUTEVIMA

Na putevima u Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ jutros je moguća poledica u višim predjelima, na dionicama u usjecima povećana je opasnost od odrona, a u kotlinama je mjestimično smanjena vidljivost zbog magle, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Iz AMS navode da vozače tokom dana očekuju povoljne vremenske prilike i dobri uslovi za vožnju, uz povremeno pojačanu frekvenciju vozila.

Na dijelu magistralnog puta od Prijedorske petlje do Banjaluke saobraćaj će danas biti usporen od 8.00 do 16.00 časova zbog sanacije kolovoza.

Na magistralnom putu Šamac-Grebnice u toku je sanacija pružnog prelaza zbog čega je obustavljen saobraćaj za sve automobile osim za vozila lokalnog stanovništva, hitnih službi i vatrogasna, kojima se dozvoljava saobraćaj u oba smjera do pružnog prelaza.

Za saobraćaj svih motornih vozila označen je alternativni putni pravac Crkvina-Gradačac-Obudovac, odnosno putni pravci Crkvina-Ledenice i Obudovac-Tramošnica.

Kao kraće alternativne pravce vozači putničkih vozila mogu koristiti i

lokalne puteve na području opštine Šamac preko Gornjeg Hasića i Tišine.

Na snazi je potpuna obustava saobraćaja za sva vozila preko mosta na magistralnom putu Dobro Polje-Miljevina. Alternativni pravac za vozila nosivosti do tri i po tone je regionalni put Dobro Polje-Jažići-Miljevina.

Nastavljaju se radovi na rehabilitaciji magistralnog puta Srbac-Derventa, zbog čega će do kraja godine biti izmijenjen režim saobraćaja.

Zbog izgradnje pristupne saobraćajnice za čvorište "Omarska" na dionici magistralnog puta Lamovita-Ivanjska izmijenjen je režim saobraćaja.

Na magistralnom putu Gradiška-Kozarska Dubica, na ulazu u Orahovu, vozačima se skreće pažnja na aktivirano klizište, zbog čega je neophodan dodatni oprez i sporija vožnja. Brzina kretanja ograničena je na 20 kilometara na čas.

Zbog radova, saobraćaj je izmijenjen na putnim pravcima Brod na Drini /Foča/-Hum /Šćepan Polje/, Dobro Polje-Miljevina, kao i Rača-Bijeljina u rejonu Balatuna i Trnjaka, gdje se vozi usporeno sa privremenim prekidima u trajanju od 10 minuta.

Izmjene u saobraćaju aktuelne su i na auto-putu Banjaluka-Gradiška i Banjaluka-Doboj zbog uređenja razdjelnog pojasa za period 2025. i 2026. godine, kao i na mjestima izgradnje auto-puta koridor Pet ce kod Doboja.

Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu Sastavci-Ustiprača saobraća se jednom saobraćajnom trakom. Saobraćaj reguliše privremeno postavljena saobraćajna signalizacija, a brzina kretanja vozila ograničena je na 30 kilometara na čas. Zabranjen je saobraćaj za vozila čija dozvoljena masa premašuje 30 tona.

Izmijenjen je režim saobraćaja zbog postavljanja rasvjete u tunelima na magistralnom putu Brodar-Višegrad i Međeđa-Brodar.

Na magistralnom putu LJubogošta-Sumbulovac-Podromanija zbog minersko-bušačkih radova u kamenolomu "Rogoušići" dolaziće do povremene obustave saobraćaja od 12.00 do 16.00 časova radnim danima i subotom.

Zbog aktiviranog klizišta u prekidu je saobraćaj na regionalnom putu Ugljevik-Glavičice, u mjestu Ugljevik Selo.

U FBiH u toku je izgradnja bukobrana na dionici auto-puta Sarajevo sjever-Podlugovi, zbog čega je saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku.

Zbog radova na dionici auto-puta Sarajevo zapad-Lepenica, u zoni petlje Lepenica i tunela Igman, saobraćaj se odvija dvosmjerno, desnom trakom.

Na magistralnom putu Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila nosivosti do tri i po tone, dok je za vozila iznad dozvoljene mase i dalje obustavljen.

Na graničnim prelazima u BiH jutros nema dužih zadržavanja.

Iz AMS podsjećaju da je granični prelaz Brčko otvoren za putnička vozila nosivosti do 3,5 tone, a Karakaj za sve kategorije vozila. Na prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.