Festival nauke u Banjaluci 21. i 22. maja: Više od 100 razloga da zavolite nauku

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez
Četrnaesti Festival nauke 21. i 22. maja

Festival nauke u Banjaluci 21. i 22. maja: Eksperimenti, radionice i planetarijum Izvor: Festival nauke

Festival nauke, 14. po redu, ove godine biće održan 21. i 22. maja u organizaciji Ministarstva za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje Republike Srpske.

I ove godine Festival će se održavati na dvije lokacije: Univerzitetski grad (Kampus) i Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Banjaluci (Mladena Stojanovića 2, Banjaluka).

Centralni događaj ove manifestacije biće velika izložba eksperimenata koja će biti otvorena oba dana Festivala (od 9.00-18.00 časova) u Sportskoj dvorani Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta Univerziteta u Banjaluci (Kampus). Posjetioci će imati priliku da vide više od stotinu eksperimenata, naučnih demonstracija i drugih sadržaja koji na zanimljiv način promovišu nauku.

Razigrane kuglice, magnetne misterije, svjetlost je u fokusu, kako vidjeti zvuk, kako čuti sliku, kako nastaje duga, čudovište u čaši, kako napraviti fontanu, tajni radnici u zemljištu, vladaju li paraziti svijetom, tajne DNK, put u mikro svijet bakterija i gljivica, hemijski vulkan, kiša zlata, vještačka krv, apoteka iz prirode, čarobno mlijeko, život u kapi vode, problem osam kraljica, nevidljivo cvijeće, slonova pasta, ruka u plamenu, slovenski superheroji, nevidljivo mastilo, Teslin transformator... samo je dio sadržaja ovogodišnjeg izložbenog dijela Festivala nauke.

Na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Banjaluci zainteresovani će imati priliku da posjete planetarijum, akvarijum i terarijum, a u okviru Festivala nauke biće održane i radionice na fakultetima Univerziteta u Banjaluci.

"Čas anatomije", "Mali baštovani", radionica scenskog pokreta i scenskih igara, "Diplomata na jedan dan", "Ljudska prava za buduće generacije", "Hajde da te izaberemo", "AI agenti za početnike", "Reporteri bez granica", "Razlozi za sreću", "Kako da postanem istraživač društva", "Kviskotetka", "Naučena bespomoćnost", "U tuđim cipelama: razumijevanje i prepoznavanje emocija", "Lijepo pisanje"... neke su od radionica koje će ove godine u okviru Festivala nauke biti održane na fakultetima Univerziteta u Banjaluci.

Na ovogodišnjem Festivalu predstaviće se više od 20 fakulteta univerziteta u Banjaluci i Istočnom Sarajevu, Institut za genetičke resurse, Institut za javno zdravstvo Republike Srpske, Uprava za policijsku upravu – MUP, te nekoliko srednjih škola.

Termini za radionice na fakultetima Univerziteta u Banjaluci, te za planetarijum, akvarijum i terarijum, zbog ograničenog prostora, mogu se rezervisati na broj telefona 051/338-716.

Ulaz na sve sadržaje Festivala nauke je besplatan.

