Nedostatak kadra u učionicama: Prirodne nauke postaju deficitarne u RS

Škole u Republici Srpskoj imaju problem sa nedostatkom profesora hemije, fizike i matematike, što bi u budućnosti moglo biti još izraženije jer ove smjerove godinama upisuje sve manje studenata, pišu Nezavisne novine.

I podaci Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske potvrđuju da ovog kadra nema dovoljno na tržištu rada.

Prema njihovoj evidenciji zaključno sa februarom, na birou je bilo ukupno šest osoba matematičko-informatičkog usmjerenja, i to tri profesora matematike i fizike, dva profesora matematike i informatike i jedan profesor matematike i računarstva.

"Kada je riječ o hemijskoj struci, evidentirano je ukupno 10 lica, i to jedno lice je diplomirani inženjer biohemije, dva lica su diplomirani inženjeri hemije, dva lica su diplomirani inženjeri prehrambeno-sanitarne hemije i pet lica su profesori hemije", naveli su iz Zavoda.

Prodekan za nastavu na Prirodno-matematičkom fakultetu u Banjaluci Dino Hasanagić rekao je da često stižu molbe za preporuku za nastavnike ili nekoga ko je čak nesvršeni student, da se angažuje u nastavi.

Naveo je da su informatičke nauke, matematika i fizika deficitarni, a prošle godine je u ovu kategoriju uvrštena i biologija, nastavni smjer.

"Prošle godine bio je nešto veći interes studenta u odnosu na prije nekoliko godina. Kada je riječ o upisu koji je pred nama, prema informacijama do sada, najviše imamo interesa za matematiku, informatiku i imamo neke interese za biologiju i hemiju", naveo je Hasanagić.

