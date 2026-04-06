logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Nedostatak kadra u učionicama: Prirodne nauke postaju deficitarne u RS

Autor N.D. Izvor Nezavisne novine
0

Škole u Republici Srpskoj imaju problem sa nedostatkom profesora hemije, fizike i matematike, što bi u budućnosti moglo biti još izraženije jer ove smjerove godinama upisuje sve manje studenata, pišu Nezavisne novine.

I podaci Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske potvrđuju da ovog kadra nema dovoljno na tržištu rada.

Prema njihovoj evidenciji zaključno sa februarom, na birou je bilo ukupno šest osoba matematičko-informatičkog usmjerenja, i to tri profesora matematike i fizike, dva profesora matematike i informatike i jedan profesor matematike i računarstva.

"Kada je riječ o hemijskoj struci, evidentirano je ukupno 10 lica, i to jedno lice je diplomirani inženjer biohemije, dva lica su diplomirani inženjeri hemije, dva lica su diplomirani inženjeri prehrambeno-sanitarne hemije i pet lica su profesori hemije", naveli su iz Zavoda.

Prodekan za nastavu na Prirodno-matematičkom fakultetu u Banjaluci Dino Hasanagić rekao je da često stižu molbe za preporuku za nastavnike ili nekoga ko je čak nesvršeni student, da se angažuje u nastavi.

Naveo je da su informatičke nauke, matematika i fizika deficitarni, a prošle godine je u ovu kategoriju uvrštena i biologija, nastavni smjer.

"Prošle godine bio je nešto veći interes studenta u odnosu na prije nekoliko godina. Kada je riječ o upisu koji je pred nama, prema informacijama do sada, najviše imamo interesa za matematiku, informatiku i imamo neke interese za biologiju i hemiju", naveo je Hasanagić.

(Nezavisne novine)

Možda će vas zanimati

Tagovi

škole nastavnici nauka deficitarna zanimanja

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ