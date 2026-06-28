Danas je Vidovdan: Ovo su običaji i vjerovanja

Vidovdan je praznik isprepletan istorijom, ali i drevnim narodnim vjerovanjima. Saznajte šta stara vjerovanja danas strogo zabranjuju, a kojim ritualima su djevojke pokušavale da otkriju sudbinu.

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Srpska pravoslavna crkva obilježava Vidovdan, praznik za koji se u narodu tradicionalno kaže da simbolično "otvara oči". Iako je neraskidivo vezan za sjećanje na kneza Lazara i Kosovski boj, što ga čini jednim od najemotivnijih datuma u srpskoj istoriji, njegovi korijeni zadiru duboko u prošlost, do predhrišćanskog božanstva Vida. Upravo zbog tog spoja religije i drevnih mitova, ovaj dan prati bogat niz narodnih sujeverja i običaja.

Šta tradicija "zabranjuje" na ovaj dan?

U narodu je ukorenjeno mišljenje da na Vidovdan treba izbjegavati određene radnje, a ova vjerovanja su se prenosila sa koljena na koljeno:

Kasno ustajanje iz kreveta : Prema starom sujeverju, onaj ko na Vidovdan dugo spava, biće spor i kasniće sa obavezama tokom cijele godine. Zato se vjerovalo da treba ustati prije izlaska sunca, jer se na taj način, navodno, mogu nadmudriti zle sile.

: Prema starom sujeverju, onaj ko na Vidovdan dugo spava, biće spor i kasniće sa obavezama tokom cijele godine. Zato se vjerovalo da treba ustati prije izlaska sunca, jer se na taj način, navodno, mogu nadmudriti zle sile. Organizovanje slavlja i vjenčanja : Zbog istorijske težine i stradanja na Kosovu, uvriježeno je mišljenje da je ovo dan za molitvu, mir i pijetet prema precima, a ne za muziku i veselje. Narodno predanje strogo upozorava da će brakovi sklopljeni na Vidovdan biti nesrećni i obilježeni suzama.

: Zbog istorijske težine i stradanja na Kosovu, uvriježeno je mišljenje da je ovo dan za molitvu, mir i pijetet prema precima, a ne za muziku i veselje. Narodno predanje strogo upozorava da će brakovi sklopljeni na Vidovdan biti nesrećni i obilježeni suzama. Teški fizički radovi: Smatralo se da rad na njivi ili obavljanje velikih poslova oko kuće na ovaj praznik priziva lošu sreću, sušu i slab rod. Zanimljivo je da je jedina "dozvoljena" i preporučljiva fizička aktivnost bila iznošenje odjeće iz kuće kako bi se provjetrila na suncu.

Rituali i potraga za srodnom dušom

Vidovdan obiluje brojnim mističnim praksama, posebno kada je riječ o djevojkama i njihovoj želji da otkriju svoju sudbinu. Važno je napomenuti da su u pitanju isključivo stari narodni običaji, a ne crkvena pravila:

Prizivanje vještine : Postojao je običaj da mlade djevojke baš na ovaj praznik započnu neki ručni rad. Tom prilikom bi izgovarale specifičnu bajalicu: "Vido, Vidovdane, što god očima vidim, sve da znam raditi", u vjeri da će tako postati vještije i vrijednije.

: Postojao je običaj da mlade djevojke baš na ovaj praznik započnu neki ručni rad. Tom prilikom bi izgovarale specifičnu bajalicu: "Vido, Vidovdane, što god očima vidim, sve da znam raditi", u vjeri da će tako postati vještije i vrijednije. "Gatanje" i ljubavni snovi: Praznik je bio i prilika za razna ljubavna proricanja. Djevojke su brale poljsko cvijeće, a najčešće takozvanu vidovu travu, koju su pred spavanje stavljale pod jastuk. Postojalo je snažno vjerovanje da će kroz takve rituale – u kojima su se kao simboli često koristili i hljeb i so – u snu ugledati lice svog budućeg supruga. Svoje molitve za pronalazak prave ljubavi djevojke su u noći pred praznik često upućivale Svetom Vidu.

(Mondo.rs)