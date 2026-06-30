Objavljena rang lista: U srednje škole upisana 8.143 đaka, najviše interesovanja za ova 3 zanimanja

U junskom roku upisana su 8.143 učenika za školovanje za 77 zanimanja u okviru 13 struka, dok je za julski rok, za koji prijave počinju sutra, ostalo 1.935 upražnjenih mjesta, rečeno je u Ministarstvu prosvjete i kulture Republike Srpske.

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Prijava učenika za upis u prvi razred srednjih škola u julskom upisnom roku trajaće do petka, 3. jula, a iz Ministarstva su pozvali učenike koji se nisu upisali u junskom upisnom roku da najkasnije do petka, 3. jula, izvrše elektronsku prijavu putem portala eUpis.

Učenici se u drugom upisnom roku mogu upisati u zanimanja koja su dostupna na platformi eUpis. Prijava kandidata vrši se elektronskim putem posredstvom platforme eUpis, dostupne na adresi /eupis.skolers.org/.

Detaljna uputstva o načinu prijave dostupna su u video-spotu "eUpis u prvi razred srednje škole".

Preliminarne rang-liste biće objavljene 9. jula na oglasnim tablama škola i oglasnoj tabli informacionog sistema Ministarstva.

Konačne rang-liste biće objavljene 17. jula na uvid kandidatima na oglasnim tablama škola i oglasnoj tabli informacionog sistema Ministarstva.

Prilikom upisa u prvi razred srednje škole učenik može da konkuriše za najviše pet zanimanja, smjerova ili odsjeka, u najviše dvije škole. U drugom upisnom roku mogu da se prijave samo učenici koji u prvom upisnom roku nisu uspjeli da se upišu.

U junskom upisnom roku je upisano 8.143 učenika, od ukupno 8.652, što je 94 odsto, a najveće interesovanje vladalo je za struke ekonomija, pravo i trgovina, elektrotehnika i zdravstvo.

U gimnazije je upisano 1.186 učenika, dok je u zanimanja četvrtog stepena u stručnim tehničkim školama upisano 6.779.

U zanimanja trećeg stepena upisana su 1.364 učenika, od kojih se njih 561 odlučio za deficitarna zanimanja za koje je Vlada Republike Srpske obezbijedila stipendije i prevoz.

Konačne rang-liste upisanih učenika u prvi razred srednjih škola u junskom upisnom roku objavljene su danas i dostupne su na platformi eUpis na adresi /https://eupis.skolers.org/.

(Mondo)