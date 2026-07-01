Danas toplo, nestabilno i sparno

U Bosni i Hercegovini danas će biti vrlo toplo, nestabilno i sparno vrijeme.

Izvor: MONDO/Uroš Arsić

Od sredine dana očekuje se razvoj oblačnosti koja će donijeti lokalne pljuskove sa grmljavinom.

Pljuskovi će ponegdje biti izraženiji uz jak vetar, a moguć je i grad. Pljuskovi će biti češći na zapadu, jugu i jugoistoku, navodi Republički hidrometeorološki zavod.

Uveče i naredne noći jača promjena vremena prvo na sjeveru. Očekuju se jači pljuskovi sa grmljavinom, lokalne nepogode, uz oblnije padavine u kratkom periodu, jak do olujni vetar, a ponegdje je moguć i grad.

Vjetar slab do umjeren istočni, u zonama pljuskova povremeno jak. Uveče i naredne noći na sjeveru jak do olujni sjeverozapadni vjetar.

Maksimalna temperatura vazduha od 30 do 37, u višim predjelima od 26 stepeni Celzijusovih.

Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda navode da je jutros u Republici Srpskoj i FBiH preovladava umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a nešto sunčanije je samo na jugu.

Temperatura izmjerena u 8.00 časova: Bjelašnica 13, Han Pijesak, Čemerno i Ivan sedlo 15, Kalinovik i Kneževo 16, Sarajevo, Tuzla, Mrkonjić Grad i Gacko 18, Bugojno, Drvar, Jajce, Zenica, Srebrenica, Šipovo i Foča 19, Livno, Ribnik i Višegrad 20, Sanski Most, Bileća, Zvornik, Prijedor i Doboj 21, Novi Grad, Srbac i Bijeljina 22, Banjaluka 23, Gradačac i Trebinje 24, Bihać 25, te Mostar 27 stepeni Celzijusovih.