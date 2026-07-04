Dan žalosti u Republici Srpskoj, zastave na pola koplja

Odluku o proglašenju Dana žalosti donijela je ranije Vlada Republike Srpske.

Izvor: Vedran Ševčuk/ MONDO

U Republiici Srpskoj je Dan žalosti povodom obilježavanja više od tri decenije od stradanja 3.267 Srba u srednjem Podrinju i Birču.

Na svim institucijama Republike Srpske zastave će biti spuštene na pola koplja, sve kulturne manifestacije će biti otkazane, a sportski događaji prilagođeni Danu žalosti.

Povodom obilježavanja 34 godine od stradanja srpskog naroda u srednjem Podrinju i Birču, danas je i Dan žalosti u Brčko distriktu u skladu sa odlukom gradonačelnika Siniše Milića.

Centralna komemoracija povodom stradanja 3.267 Srba srednjeg Podrinja i Birča od 1992. do 1995. godine biće održana dans u Bratuncu, uz poruku "U Bratunac se ne zove, u Bratunac se ide".

Pomen će biti služen svim srpskim žrtvama iz srednjeg Podrinja i Birča u Odbrambeno-otadžbinskom ratu, a organizuje se povodom 34 godine od velikog stradanja Srba na Petrovdan 1992. godine u selima oko Srebrenice i Bratunca, kada je ubijeno 69 civila i vojnika, a zarobljena 22 od kojih niko nije preživio.