Šta znači ako na Petrovdan pada kiša? Narodno vjerovanje za ovaj praznik će vas iznenaditi

Jedno od najrasprostranjenijih vjerovanja odnosilo se upravo na kišu na Petrovdan. Iako bi danas mnogi pomislili da kišovit praznik donosi lošu sreću ili kvari ljetnje planove, u narodnoj tradiciji ona je često imala sasvim drugačije značenje.

Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić

Petrovdan, koji se obilježava 12. jula, jedan je od velikih ljetnjih praznika u pravoslavnoj tradiciji posvećen svetim apostolima Petru i Pavlu. Kao i mnoge velike praznike, vijekovima ga prate brojni običaji, ali i narodna vjerovanja koja su se prenosila generacijama.

Posebna pažnja oduvijek se poklanjala vremenu na ovaj dan. Naši preci pažljivo su posmatrali nebo, promjene u prirodi i vjerovali da vremenske prilike na velike praznike mogu da budu znak onoga što dolazi.

Jedno od najrasprostranjenijih vjerovanja odnosilo se upravo na kišu na Petrovdan. Iako bi danas mnogi pomislili da kišovit praznik donosi lošu sreću ili kvari ljetnje planove, u narodnoj tradiciji ona je često imala sasvim drugačije značenje.

Šta znači kada pada kiša na Petrovdan?

Prema narodnom vjerovanju, kiša koja padne na Petrovdan nije se smatrala lošim predznakom. Naprotiv, povezivala se sa plodnošću zemlje, dobrim rodom i blagostanjem.

U mnogim krajevima vjerovalo se da kiša na veliki praznik predstavlja svojevrsni blagoslov prirode. Ljudi su govorili da voda koja tada padne "natapa zemlju" i priprema je za naredni period, posebno kada je riječ o usjevima i voću.

Poljoprivrednici su nekada posebno obraćali pažnju na ovakve znakove, jer je od vremenskih prilika u velikoj mjeri zavisila cijela godina. Kiša na Petrovdan posmatrana je kao nagovještaj da će zemlja biti plodna i da bi berba mogla biti uspješna.

Ipak, tumačenja nisu bila ista u svim krajevima. Dok su neki kišu na ovaj praznik povezivali sa dobrim rodom, drugi su je posmatrali kao najavu promjenljivog vremena tokom ljeta. Zajedničko svim vjerovanjima bilo je uvjerenje da priroda na velike praznike šalje određene poruke.

(Blic žena/MONDO)