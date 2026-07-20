"Niko ne pita za troškove": Prasići i jagnjići nikad jeftiniji, ali pečenje i dalje luksuz

Cijene prasića i jagnjadi značajno su pale, ali pečenje u pečenjarama i dalje košta do 60 KM po kilogramu. Uzgajivači i pečenjare imaju različito objašnjenje zašto razlika ostaje velika.

Izvor: MONDO/Predrag Vujić

Cijena prasića i jagnjadi trenutno je najniža ove godine.

Uprkos tome, cijene pečenja u pečenjarama nisu snižene.

Uzgajivači i vlasnici pečenjara različito objašnjavaju veliku razliku između cijene žive vage i gotovog pečenja.

Cijena prasića i jagnjadi trenutno je najniža od početka godine. Kilogram žive vage prasića u prosjeku košta oko pet KM, dok se kilogram jagnjadi prodaje za oko 7,5 KM.

Riječ je o znatno nižim cijenama nego prije dva i po mjeseca, kada je kilogram žive vage prasića dostizao i 10 KM, a jagnjadi i do 12 KM.

Međutim, pad cijena žive stoke nije se odrazio na cijene gotovog pečenja, piše Srpskainfo.

Tako kilogram prasetine sa ražnja u Banjaluci trenutno košta i do 40 KM, dok kilogram jagnjetine dostiže i 60 KM.

Poređenja radi, prase teško oko 30 kilograma može se kupiti za približno 150 KM, dok jagnje iste težine košta oko 220 KM.

Jednostavnom računicom dolazi se do podatka da je za kupovinu živog praseta ili jagnjeta potrebno izdvojiti približno isti iznos novca kao za svega tri i po do četiri kilograma pečenja.

Uzgajivači tvrde da upravo oni u ovom lancu ostvaruju najmanju zaradu.

Predsjednik Udruženja uzgajivača svinja Republike Srpske Mišo Maljčić, koji se ranije bavio i pečenjem prasića, kaže da je razlika između cijene žive vage i gotovog pečenja ogromna.

"Primjera radi, prase od nekih 30 kilograma košta oko 150 KM. A kad se ispeče, ostane oko 15 kilograma pečenja. Ako pečenje košta 30 KM i više, nije teško izračunati da se za tih 15 kilograma može naplatiti najmanje 450 KM", rekao je Maljčić ranije za Srpskainfo.

Prema njegovim riječima, oni koji se bave pečenjem prasića ostvaruju značajnu zaradu čak i kada se uračunaju svi troškovi poslovanja.

"Dakle, prase plate 150 KM, a pečenje prodaju za 450 KM, dok se troškovi odnose na PDV, transport, klanje i ostalo. A uzgajivači su srećni ako zarade 30 KM po prasetu koje prodaju", istakao je Maljčić.

S druge strane, vlasnici pečenjara navode da javnost često pogrešno procjenjuje njihovu zaradu, jer ne uzima u obzir koliko mesa ostane nakon obrade i pečenja.

Objašnjavaju da se od praseta teškog oko 30 kilograma, nakon klanja, hlađenja i pečenja, dobije najviše 14 kilograma gotovog pečenja.

Slična je situacija i kod jagnjadi, gdje od 30 kilograma žive vage ostane oko 12 kilograma pečenja.

Iz jedne banjalučke pečenjare ističu da mnogi vide samo krajnju cijenu gotovog proizvoda, ali ne i sve troškove koji prethode prodaji.

"Mnogi vide da kilogram pečenja košta 55 ili 60 KM i odmah pomisle da je to ogromna zarada. Međutim, malo ko uzme u obzir koliko se mesa stvarno dobije. Od jagnjeta od oko 30 kilograma žive vage, nakon klanja i pečenja ostane otprilike 12 kilograma gotovog pečenja. Sve ostalo otpada na kožu, iznutrice, glavu, papke, kao i na gubitak težine tokom pečenja. Kada se u obzir uzmu cijena žive vage, rad, drva ili ugalj, struja, prevoz i ostali troškovi poslovanja, zarada je daleko manja nego što većina ljudi misli", navode iz pečenjare.

Dodaju da se cijena pečenja ne formira isključivo na osnovu cijene žive vage, već da na nju utiču i brojni drugi troškovi koji nastaju od trenutka kupovine praseta ili jagnjeta pa sve do isporuke gotovog proizvoda kupcu.