Danas sunčano i toplo, poslije podne kiša

U Republici Srpskoj i FBiH danas će biti sunčano i prijatno toplo uz postepeno povećanje oblačnosti, a poslije podne i uveče kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom širiće se od zapada ka istoku.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Jutro će biti svježe.

Na jugu Hercegovine suvo i sunčano veći dio dana, a uveče naoblačenje. Naredna noć oblačna, a kratkotrajna kiša moguća na istoku, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Maksimalna temperatura vazduha od 24 do 32 stepena Celzijusova.

Vjetar tokom dana slab do umjeren sjevernih smjerova, uveče pri pljuskovima pojačan i jak. U Hercegovini u noći i ujutro umjerena i jaka bura, a tokom dana južni vjetar.

U Republici Srpskoj i FBiH jutros je pretežno vedro, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Temperatura vazduha u 8.00 časova: Bjelašnica pet stepeni, Han Pijesak sedam, Sokolac osam, Čemerno 10, Ivan sedlo 11, Foča, Višegrad, Sarajevo i Zenica 12, Livno 13, Bihać, Sanski Most i Zvornik 14, Banjaluka i Tuzla 15, Bijeljina 18, Mostar i Trebinje 22 stepena Celzijusova.

Stanje na putevima

Saobraćaj se na većini puteva odvija bez zastoja, uz povoljne vremenske uslove, a frekvencija vozila pojačana je samo na graničnom prelazu Izačić prema Hrvatskoj, saopšteno je jutros iz Auto-moto saveza /AMS/ Republike Srpske.

Sporije odvijanje saobraćaja i kraći zastoji mogući su na mjestima gdje se izvode radovi, pa se vozačima savjetuje oprezna vožnja i da poštuju saobraćajne propise.

Na magistralom putu LJubogošta-Pale-Podgrab ove sedmice dolaziće do izmjene u odvijanju saobraćaja, zbog izgradnje kružne raskrsnice, na ukrštanju ulica Nikole Tesle i Krađorđeve.

Preko Romanije će zbog izgradnje dodatne trake za spora vozila na dionici magistralnog puta Podromanija-Sumbulovac, uspon iz pravca Podromanije, dolaziti do povremenih obustava saobraćaja.

Zbog radova na proširenju javne rasvjete na auto-putu Gradiška-Banjaluka, na dionici Mahovljani–Glamočani, dolazi do izmjene u odvijanju saobraćaja radnim danima i subotom od 7.00 do 17.00 časova.

Izmjene u saobraćaju su na području Bijeljine zbog izgradnje auto-puta Rača-Bijeljina. Postavljena je privremena saobraćajna signalizacija i njeno poštovanje je obavezno. Predviđeno je da ovakav režim saobraćaja traje do kraja godine.

Na ulazu u Bijeljinu iz pravca Brčkog u toku je rekonstrukcija i dogradnja mosta preko Majevičkog kanala zbog čega je izmijenjen režim u odvijanju saobraćaja.

Sva vozila ukupne mase do tri i po tone biće usmjerena na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini gradilišta, dok će se vozila ukupne mase iznad tri i po tone usmjeravati preko regionalnog puta kroz naselje Velika Obarska.

Radovi se izvode i na magistralnom putu Bijeljina-Zvornik u Patkovači gdje je u toku izgradnja trotoara, autobuskog stajališta i pristupnih rampi u zoni osnovne škole.

Izmjenjen je režim sabraćaja na dionici magistralnog puta Krupac-granica Republike Srpske i FBiH /Bogatići/ zbog sanacije cjevovoda minihidroelektrane Krupac do 5. septembra.

Na magistralnom putu od Višegrada do Brodara, u mjestu Nezuci, dolaziće do obustave saobraćaja u trajanju od 15 minuta od 7.00 do 15.00 časova

U toku su radovi na obnovi magistralnog puta, poznatog kao "brza cesta" Klašnice-Banjaluka, gdje dolazi do zastoja zbog dugih kolona vozila, pa iz AMS-a apeluju da vozači budu strpljivi.

Na magistralnom putu Dobro Polje-Miljevina, saobraćaj se za vozila do tri i po tone odvija naizmjenično jednom kolovoznom trakom, dok je za vozila preko tri i po tone saobraćaj i dalje obustavljen, i preusmjerava se na alternativne pravce.

Izmjena saobraćaja je na magistralnom putu Crkvina-Modriča zbog izgradnje auto-puta.

Usljed oštećenja mosta na magistralnom putu Sastavci-Ustiprača saobraćaj se odvija jednom saobraćajnom trakom. Saobraćaj reguliše privremeno postavljena saobraćajna signalizacija, a brzina kretanja vozila ograničena je na 30 kilometara na čas. Na mostu se zabranjuje saobraćaj za vozila čija dozvoljena masa prelazi 30 tona.

Zbog radova, izmjene u saobraćaju su na putnim pravcima Brod na Drini /Foča/-Hum /Šćepan Polje/ i Rača-Bijeljina u rejonu Balatuna i Trnjaka, gdje se vozi usporeno sa privremenim prekidima u trajanju od 10 minuta.

Na magistralnom putu Čelinac-Kotor Varoš, na dionici regionalnog puta Čelinac-Ukrina i na regionalnom putu Ukrina-Klupe, zbog radova, izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja sve do kraja godine.

Na kamenolomu Han Derventa, na magistralnom putu Lapišnica-LJubogošta, svakodnevno i subotom dolazi do povremene obustave saobraćaja između 12.00 i 16.00, zbog bušačko minerskih radova.

U FBiH je zbog nastavka izgradnje poddionice auto-puta Nemila-Vranduk zatvorena poddionica Golubinja-Nemila, a saobraćaj je preusmjeren na magistralni put.

Zbog sanacije kolovoza, zatvorena je dionica auto-puta Kakanj-Lašva u dužini od tri kilometra, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno, suprotnom stranom auto-puta.

Na dionicama Sarajevo zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj preko mosta Hercegovina, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku.

Preko Banj brda, na magistralnom putu Tuzla-Bijeljina, kao i na magistrali Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do tri i po tone, dok je za vozila iznad te mase saobraćaj i dalje obustavljen.

Na magistralnom putu prema graničnom prelazu Izačić-Bihać zbog radova na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica, vozila saobraćaju jednom trakom, naizmjeničnim propuštanjem.